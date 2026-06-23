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Trường THCS Hùng Vương có 41 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026-2027 tiếp tục ghi dấu những thành tích nổi bật của thầy và trò Trường THCS Hùng Vương, phường Âu Cơ khi có 41 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên của các trường THPT chuyên trong và ngoài tỉnh.

Trường THCS Hùng Vương có 41 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên

Theo thống kê của nhà trường, số học sinh đỗ vào các lớp chuyên trải đều ở nhiều môn học, phản ánh chất lượng giáo dục toàn diện và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được duy trì hiệu quả trong nhiều năm qua. Cụ thể, nhà trường có 7 học sinh đỗ chuyên Toán, 7 học sinh đỗ chuyên Vật lí, 4 học sinh đỗ chuyên Tiếng Anh, 4 học sinh đỗ chuyên Hóa học, 3 học sinh đỗ chuyên Ngữ văn, 3 học sinh đỗ chuyên Tiếng Pháp, 3 học sinh đỗ chuyên Tin học, 3 học sinh đỗ chuyên Địa lí, 2 học sinh đỗ chuyên Sinh học, 2 học sinh đỗ chuyên Lịch sử, 2 học sinh đỗ chuyên Tiếng Trung Quốc và 1 học sinh đỗ chuyên Tiếng Hàn Quốc.

Trường THCS Hùng Vương có 41 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên

Đáng chú ý, nhiều học sinh của nhà trường đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi. Em Lưu Gia Khánh, từng là thủ khoa kỳ kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 của nhà trường, đã xuất sắc trúng tuyển chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Em Nguyễn Như Quỳnh, Á khoa kỳ kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6, trở thành thủ khoa lớp chuyên Tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Trường THCS Hùng Vương có 41 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên

Kết quả trên là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng của học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cùng sự đồng hành của các bậc phụ huynh. Đây cũng là minh chứng cho chất lượng giáo dục của Trường THCS Hùng Vương, một trong những đơn vị luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và tạo môi trường học tập thuận lợi để các em phát huy năng lực.

Thuận Đức


Thuận Đức

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT THCS Trúng tuyển Thành tích Nhà trường Năng lực Tiếng anh Học sinh giỏi Kiểm tra Thủ khoa
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