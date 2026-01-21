Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 2 học sinh đạt thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 ghi nhận thành tích nổi bật của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc khi có 2 học sinh xuất sắc giành thủ khoa trong tổng số 18 thủ khoa Quốc gia. Đó là em Nguyễn Hải Nam, học sinh lớp 12A13, giành giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Pháp với số điểm 15,55. Em Ngô Hà Thủy, học sinh lớp 11A10, đạt giải Nhất Quốc gia môn Lịch sử với số điểm 17,75 khi tham dự kỳ thi vượt cấp. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường cũng như sự nỗ lực bền bỉ của thầy và trò.

Em Nguyễn Hải Nam và cô giáo Nguyễn Thị Yên.

Nhận xét về em Nguyễn Hải Nam, cô giáo Nguyễn Thị Yên, giáo viên môn Tiếng Pháp của nhà trường, cho biết: Em Hải Nam là học sinh có năng khiếu ngoại ngữ nổi trội, tư duy tốt, tinh thần học tập nghiêm túc và bền bỉ. Thành tích thủ khoa là kết quả của quá trình nỗ lực lâu dài và ý chí quyết tâm cao.

Trước đó, khi học lớp 11, Nam từng đạt giải Khuyến khích và chỉ thiếu 0,1 điểm để đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Không nản chí, em đã đặt mục tiêu cao hơn và nỗ lực không ngừng trong năm học cuối cấp.

Trong các kỳ khảo sát của nhà trường, em Nguyễn Hải Nam luôn duy trì phong độ ổn định, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu. Ngoài giải Nhất Quốc gia, em còn nhiều năm liền đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, giành huy chương Bạc tại kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ (năm lớp 10 và 11), Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương năm 2025 và sở hữu chứng chỉ tiếng Pháp DELF trình độ B2.

Không chỉ nổi bật trong học tập, em Nguyễn Hải Nam còn được đánh giá cao về lối sống tự lập, giản dị và hòa đồng. Hiện sinh sống tại Phúc Yên, cách trường khoảng 20km, em chủ động sắp xếp sinh hoạt cá nhân, tự nấu ăn mang theo đi học. Bên cạnh đó, em còn có năng khiếu nghệ thuật, chơi đàn, hát và tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ của nhà trường.

Em Ngô Hà Thủy (đứng đầu tiên từ trái sang) chụp cùng cô giáo Đặng Thị Hương Quỳnh.

Ở môn Lịch sử, em Ngô Hà Thủy là gương mặt tiêu biểu của đội tuyển. Dù đang học lớp 11 và tham gia kỳ thi vượt cấp, Thủy vẫn xuất sắc giành vị trí thủ khoa. Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng là cô giáo Đặng Thị Hương Quỳnh nhận định: Thủy có niềm đam mê sâu sắc với môn Lịch sử, tinh thần học tập nghiêm túc, tư duy sáng tạo và chủ động tiếp cận kiến thức chuyên sâu.

Trước kỳ thi quốc gia, em Ngô Hà Thủy từng giành Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, cũng như Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương ngay từ năm lớp 10. Trong các đợt khảo sát của đội tuyển tỉnh, em luôn giữ phong độ ổn định, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu. Không chỉ học giỏi, Thủy còn được đánh giá cao về tinh thần tập thể, lối sống thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong đội tuyển.

Thầy giáo Nguyễn Đình Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc thông tin: Thành tích này là niềm tự hào lớn của nhà trường và ngành giáo dục địa phương. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong thời gian tới.

Hiền Mai