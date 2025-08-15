Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt giải Á quân tại cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025

Sau hơn 4 tháng phát động và tổ chức trên quy mô toàn quốc, cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025 (FARC 2025) do Trường Đại học FPT tổ chức đã tìm ra 50 đội xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết, diễn ra trong 2 ngày 2-3/8 tại Hà Nội.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt giải Á quân tại cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025

Đội thi của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tham gia vòng thi lập trình AI

Đội ARES 2 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đã đạt giải á quân Cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025. Được biết, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã phát triển vượt bậc về cả quy mô và chất lượng giáo dục đào tạo, khẳng định vị thế là một trong những trường chuyên hàng đầu của cả nước. Nhà trường đào tạo các thế hệ học sinh ưu tú, có kỹ năng toàn diện và năng lực chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Phú Thọ và đất nước.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt giải Á quân tại cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025

Đội ARES 2 - THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong vòng đấu khu vực

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt giải Á quân tại cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025

Đội ARES 2 - THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong vòng chung kết toàn quốc

Cuộc thi gồm 3 vòng: Vòng 1 là lập trình AI, vòng 2 là thi đấu robot vòng đấu khu vực Hà Nội, vòng 3 là vòng chung kết toàn quốc. Thông qua mỗi vòng thi, học sinh không chỉ được tiếp cận với công nghệ thực tiễn mà còn rèn luyện các kỹ năng như teamwork, tư duy chiến thuật và giải quyết vấn đề - những năng lực quan trọng trong thời đại công nghệ số. Với hơn 800 đội và gần 3.600 thành viên đăng ký từ các tỉnh, thành trên cả nước, FARC 2025 là một trong những cuộc thi công nghệ lớn nhất dành cho học sinh THPT tại Việt Nam.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt giải Á quân tại cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025

Đội ARES 2 của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc xuất sắc giành được giải á quân Cuộc thi FPTU A & Robotics Challenge 2025

Cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025 khép lại với nhiều thành công, mở ra những cơ hội mới cho các tài năng trẻ. Đây sẽ là động lực để thế hệ học sinh tiếp tục sáng tạo và gặt hái thành tựu trên hành trình chinh phục khoa học công nghệ.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học sinh THPT Fpt Robot Vĩnh Phúc cuộc thi Vòng chung kết Đạt giải tỉnh Phú Thọ Hà nội tổ chức
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tự hào ngôi trường mang tên Bác

Tự hào ngôi trường mang tên Bác
2025-08-16 10:52:00

baophutho.vn Là ngôi trường vinh dự được mang tên Bác kính yêu, năm học 2024-2025, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Tất Thành gặt hái được nhiều kết quả ấn...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long