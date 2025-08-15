Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt giải Á quân tại cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025

Sau hơn 4 tháng phát động và tổ chức trên quy mô toàn quốc, cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025 (FARC 2025) do Trường Đại học FPT tổ chức đã tìm ra 50 đội xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết, diễn ra trong 2 ngày 2-3/8 tại Hà Nội.

Đội thi của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tham gia vòng thi lập trình AI

Đội ARES 2 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đã đạt giải á quân Cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025. Được biết, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã phát triển vượt bậc về cả quy mô và chất lượng giáo dục đào tạo, khẳng định vị thế là một trong những trường chuyên hàng đầu của cả nước. Nhà trường đào tạo các thế hệ học sinh ưu tú, có kỹ năng toàn diện và năng lực chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Phú Thọ và đất nước.

Đội ARES 2 - THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong vòng đấu khu vực

Đội ARES 2 - THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong vòng chung kết toàn quốc

Cuộc thi gồm 3 vòng: Vòng 1 là lập trình AI, vòng 2 là thi đấu robot vòng đấu khu vực Hà Nội, vòng 3 là vòng chung kết toàn quốc. Thông qua mỗi vòng thi, học sinh không chỉ được tiếp cận với công nghệ thực tiễn mà còn rèn luyện các kỹ năng như teamwork, tư duy chiến thuật và giải quyết vấn đề - những năng lực quan trọng trong thời đại công nghệ số. Với hơn 800 đội và gần 3.600 thành viên đăng ký từ các tỉnh, thành trên cả nước, FARC 2025 là một trong những cuộc thi công nghệ lớn nhất dành cho học sinh THPT tại Việt Nam.

Đội ARES 2 của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc xuất sắc giành được giải á quân Cuộc thi FPTU A & Robotics Challenge 2025

Cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025 khép lại với nhiều thành công, mở ra những cơ hội mới cho các tài năng trẻ. Đây sẽ là động lực để thế hệ học sinh tiếp tục sáng tạo và gặt hái thành tựu trên hành trình chinh phục khoa học công nghệ.

Hiền Mai