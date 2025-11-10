Trường THPT Đoan Hùng - 60 năm vững bước trên hành trình “trồng người”

Từ mái trường tranh tre, nứa lá giữa những năm tháng chiến tranh, Trường THPT Đoan Hùng đã vượt qua muôn vàn gian khó để trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục địa phương. Tròn 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngôi trường này không chỉ là nơi ươm mầm tri thức cho hàng vạn thế hệ học sinh, mà còn là biểu tượng của ý chí vượt khó, của tinh thần hiếu học, của lòng yêu nước bền bỉ nơi đất Tổ linh thiêng.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Đoan Hùng năm học 2025 - 2026.

Vượt lên trong chiến tranh - Vững vàng trong thời bình

Năm 1965, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn ác liệt, Trường cấp III Đoan Hùng - nay là Trường THPT Đoan Hùng được thành lập, trở thành ngôi trường THPT đầu tiên của huyện Đoan Hùng (cũ). Thầy giáo Nguyễn Như Lâm, Hiệu trưởng đầu tiên, cùng 7 giáo viên và 2 nhân viên đã dũng cảm nhận lấy trọng trách mở lớp, dựng trường ngay trên mảnh đất còn đầy khói lửa chiến tranh. Những lớp học đầu tiên được dựng tạm bằng tranh tre, nứa lá, nền đất, bên cạnh hệ thống hầm trú ẩn và giao thông hào chằng chịt. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đường đến lớp lầy lội, nhưng ngọn lửa học tập vẫn được thắp lên bền bỉ không ngừng.

Trong 4 năm sơ tán tại xã Phương Trung, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ chính quyền và Nhân dân địa phương, đặc biệt là bà con thôn Bằng Tường. Những tấm lòng như cụ Cẩn, cụ Giảng, cụ Vãng... đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc để thầy, trò vượt qua những ngày tháng gian lao. Dù trong hoàn cảnh nào, nhà trường vẫn giữ vững phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp giáo dục.

Tháng 7/1969, trường được chuyển về địa điểm mới tại xã Thọ Sơn, nay là khu Hưng Tiến, xã Đoan Hùng, tiếp quản trụ sở huyện Đoan Hùng (cũ) - nơi từng đón Bác Hồ về thăm vào năm 1961. Trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, hàng nghìn học sinh, giáo viên nhà trường đã tình nguyện lên đường ra trận, nhiều người đã hy sinh anh dũng, góp phần vào thắng lợi của dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, Trường THPT Đoan Hùng không ngừng vươn lên cả về quy mô và chất lượng. Từ một ngôi trường sơ khai giữa núi rừng, đến nay, trường đã có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, là địa chỉ giáo dục đáng tin cậy của tỉnh Phú Thọ. Được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2017, công nhận lại vào năm 2022, hiện nay đội ngũ nhà trường có 100% giáo viên đạt chuẩn; 18,75% có trình độ thạc sĩ; 23,43% có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. Nhiều thầy, cô giáo là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, giáo viên giỏi cấp tỉnh, giáo viên cốt cán các bộ môn của tỉnh. Trường đã và đang đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Năm học 2025 - 2026 trường có 27 lớp học, 1.191 học sinh, 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh nhà trường

Khẳng định chất lượng giáo dục

Kết quả giáo dục của trường luôn duy trì ổn định và nổi bật. Trong 10 năm gần đây, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,9%; tỉ lệ đỗ vào đại học, cao đẳng vượt mốc 80% - một con số đầy ấn tượng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao. Không chỉ đào tạo nên những thế hệ học sinh vững vàng về kiến thức, nhà trường còn chú trọng giáo dục toàn diện: Tổ chức đều đặn các hoạt động văn nghệ, thể thao, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, quốc phòng... góp phần hình thành nhân cách, đạo đức và kỹ năng xã hội cho học sinh.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể cũng được quan tâm chú trọng. Chi bộ Đảng nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Công đoàn liên tục được công nhận là “Công đoàn cơ sở xuất sắc”; Đoàn trường vinh dự nhận Cờ thi đua và bằng khen của Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sáng tạo đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh.

Nhiều năm qua, Trường THPT Đoan Hùng được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, “Lá cờ đầu khối THPT” của tỉnh Phú Thọ. Trường vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2005), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2000, 2009), nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh. Riêng năm học 2024 - 2025, trường có một cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, một cán bộ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, một giáo viên được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen thưởng và một trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Điều làm nên giá trị bền vững của Trường THPT Đoan Hùng không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay thành tích thi đua, mà còn ở mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Nhà trường luôn phối hợp hiệu quả với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức tốt công tác giáo dục; đặc biệt quan tâm tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tạo điều kiện cho các em được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đào tạo 57 khóa học sinh, với hơn 20.000 học sinh ra trường. Nhiều cựu học sinh của trường hiện đang giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, quân đội, doanh nghiệp, viện nghiên cứu... Họ là minh chứng sống động cho chất lượng giáo dục và giá trị truyền thống mà Trường THPT Đoan Hùng đã gìn giữ, vun đắp suốt nhiều thập kỷ.

Trong hành trình sắp tới, Trường THPT Đoan Hùng xác định rõ nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiện đại. Nhà trường kiên định mục tiêu trở thành một trong những trường THPT chất lượng cao của tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với truyền thống 60 năm kiên cường, sáng tạo, đoàn kết và đổi mới, Trường THPT Đoan Hùng sẽ tiếp tục là niềm tự hào của bao thế hệ học sinh, giáo viên và Nhân dân, vững vàng tiến bước trong thời đại mới - thời đại của tri thức, công nghệ và hội nhập toàn cầu.

Nguyễn Tiến Trình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Đoan Hùng