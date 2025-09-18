Trường THPT Minh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, Trường THPT Minh Hòa, xã Minh Hòa đã có nhiều đổi mới tích cực trong công tác dạy và học thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Từ khâu quản lý giáo dục đến phương pháp giảng dạy, nhà trường đang từng bước hiện đại hóa hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, phù hợp với xu thế phát triển trong thời đại số.

Trường THPT Minh Hòa đạt chuẩn quốc gia.

Hiện đại hóa công tác quản lý bằng công nghệ số

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong giáo dục, Trường THPT Minh Hòa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện. Nhà trường ứng dụng các phần mềm chuyên dụng như SMAS, CSDL ngành, phần mềm quản lý nhân sự (CCVC), tài chính (MISA), thư viện (Buca)... giúp giảm tải đáng kể công việc hành chính, nâng cao tính chính xác, kịp thời trong thống kê và báo cáo.

Ngay từ đầu năm học, hồ sơ điện tử được triển khai đồng bộ cho học sinh khối 10, 11 và 12. Việc sử dụng sổ điểm điện tử và cập nhật thông tin thường xuyên trên website nhà trường giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi kết quả học tập và rèn luyện của con em mình một cách minh bạch, chính xác.

Ngoài ra, công tác điều hành và trao đổi thông tin nội bộ cũng được số hóa thông qua các nền tảng trực tuyến. Nhờ đó, hiệu quả quản lý được nâng cao rõ rệt, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà trường.

Bên cạnh chuyển đổi trong quản lý, Trường THPT Minh Hòa còn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học. 100% giáo viên tích cực đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, lấy học sinh làm trung tâm. Nhà trường kết hợp linh hoạt giữa hình thức dạy học trực tiếp và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo môi trường học tập tích cực, hiện đại.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với hệ thống tivi thông minh, phòng Tin học, phòng học Ngoại ngữ đạt chuẩn. Môn Tin học và Ngoại ngữ được đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, 3/4 số giáo viên tiếng Anh của trường hiện đã đạt chứng chỉ C1 theo khung châu Âu. Mô hình lớp học tích hợp môn Toán bằng tiếng Anh cũng đã được triển khai, mang lại hiệu quả bước đầu tích cực, giúp học sinh phát triển tư duy song ngữ.

Cô và trò Trường THPT Minh Hòa thi đua dạy tốt, học tốt.

Thúc đẩy kỹ năng số cho học sinh

Nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong thời đại công nghệ, Trường THPT Minh Hòa đã và đang đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thực tiễn.

Năm học 2024 – 2025, nhà trường tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp trường với một sản phẩm dự thi nổi bật. Đây là sân chơi học thuật nhằm khuyến khích học sinh tư duy sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào cuộc sống.

Song song đó, kỹ năng sống và kỹ năng số được lồng ghép trong các buổi ngoại khóa như: Giáo dục an toàn giao thông qua công nghệ, phòng chống tệ nạn xã hội bằng video tương tác, diễn đàn trực tuyến... Qua đó góp phần hình thành những công dân số có trách nhiệm, thích ứng tốt với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại.

Trường THPT Minh Hòa đổi mới trong công tác dạy và học thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Để xây dựng môi trường học đường “An toàn – Thân thiện – Bình đẳng”, Trường THPT Minh Hòa triển khai hiệu quả nhiều mô hình ứng dụng công nghệ trong quản lý nền nếp học sinh như: Hệ thống camera an ninh, điểm danh điện tử, quản lý ra vào cổng trường bằng mã QR.

Đặc biệt, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được phối hợp thực hiện cùng lực lượng Công an địa phương, góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình đến trường và tan học.

Hiện tại, toàn bộ báo cáo, kế hoạch, văn bản điều hành, kiểm tra chuyên môn nội bộ đều được số hóa và lưu trữ trên các nền tảng điện tử hiện đại. Điều này không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch mà còn hỗ trợ hiệu quả cho công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục. Kết quả năm học 2024 – 2025 cho thấy hiệu quả tích cực từ quá trình chuyển đổi số. Trường có 662 học sinh, tỷ lệ chuyên cần duy trì ổn định. Trong đó, học lực loại Tốt đạt 22,8%, Khá đạt 65,9%. Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 9 giải. Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao kỹ năng và phát triển toàn diện cho học sinh.

Thầy giáo Trịnh Việt Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Minh Hòa cho biết: Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 755 học sinh với 47 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Việc phổ biến văn bản chỉ đạo, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý và giảng dạy được thực hiện thường xuyên. Nhà trường cũng chủ động rà soát, tham mưu cấp trên trong việc đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ như kết nối internet, wifi, thiết bị dạy học hiện đại... Công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn dữ liệu và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về kỹ năng số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia môi trường số an toàn cũng được chú trọng đặc biệt.

Trường THPT Minh Hòa ứng dụng các phần mềm chuyên dụng như SMAS, CSDL ngành giúp giảm tải đáng kể công việc hành chính.

Với những nỗ lực, Trường THPT Minh Hòa đang dần khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục tại khu vực miền núi tỉnh Phú Thọ. Nhà trường được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về đổi mới sáng tạo trong quản lý dạy và học. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, sẵn sàng hội nhập và thích ứng linh hoạt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Hạnh Thúy