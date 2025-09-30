Trường THPT Trần Phú xây dựng học đường không khói thuốc

Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, những năm qua, Trường THPT Trần Phú, phường Vĩnh Phúc đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà khói thuốc còn ảnh hưởng tới sức khỏe của những người xung quanh, gây tổn thất về kinh tế đối với gia đình, xã hội.

Trường THPT Trần Phú, phường Vĩnh Phúc thường xuyên tuyên truyền tác hại của thuốc lá, lồng ghép trong các giờ học ngoại khóa. Ảnh: Dương Chung

Nhận rõ mối nguy hại từ hút thuốc lá, những năm qua, Trường THPT Trần Phú đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhất là trong việc tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường học tập không khói thuốc. Qua đó, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống.

Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, ngay từ đầu các năm học, Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Phú đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, giáo viên và học sinh; đưa nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động, quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng.

Theo đó, trong công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Trường THPT Trần Phú đều lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người...

Ngoài việc tuyên truyền giáo dục trực tiếp, nhà trường còn chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan như treo băng zôn, khẩu hiệu, nội quy, quy định tại sân trường, lớp học. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên nhà trường tích cực phát động các phong trào thi đua “Xây dựng trường học không khói thuốc”; “Phòng chống ma túy và HIV/AIDS”; “Xây dựng môi trường học đường văn hóa, xanh, sạch, đẹp”...

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của học sinh về phòng, chống tác hại của thuốc lá, Trường THPT Trần Phú còn làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường về giám sát học sinh tại nơi cư trú; tổ chức cho học sinh ký cam kết không hút thuốc lá...

Em Nguyễn Tiến Nam - học sinh lớp 10B chia sẻ: Được tuyên truyền, phổ biến, chúng em đã hiểu đầy đủ hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và cùng nhau nói không với thuốc lá để xây dựng môi trường không khói thuốc lá, trong lành ở trường học, gia đình và cộng đồng.

Giáo viên Trường THPT Trần Phú tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho học sinh. Ảnh: Dương Chung

Thầy Lê Quang Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú khẳng định: Hiện, 100% giáo viên, học sinh của nhà trường không hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng trường học không khói thuốc Trường THPT Trần Phú đã và đang tạo ra môi trường học tập và làm việc trong lành, đảm bảo quyền của những người không hút thuốc được hít thở bầu không khí không có khói thuốc.

Xác định xây dựng môi trường học đường không khói thuốc không chỉ đem lại môi trường học đường trong lành, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho học sinh mà còn hướng đến một nếp sống văn minh cho thế hệ tương lai.

Thời gian tới, Trường THPT Trần Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá; thực hiện nghiêm các nội quy, quy định, hình thức kỷ luật đối với việc hút thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường. Cùng đó, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo cho học sinh có lối sống lành mạnh, tránh xa những tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, ma túy, thuốc lá...

Trần Tỉnh