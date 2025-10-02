Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Bệ phóng cho những ước mơ bay xa

Tại phường Nông Trang, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng không chỉ là nơi ươm mầm tri thức mà còn là điểm tựa vững chắc cho hành trình trưởng thành của học sinh. Với định hướng phát triển toàn diện, nhà trường luôn đổi mới, sáng tạo, đặt chất lượng giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh lên hàng đầu.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Khẳng định chất lượng từ những con số ấn tượng

Ngay từ đầu năm học, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới, lấy học sinh làm trung tâm. Tiêu biểu như các chuyên đề: Tiếng Việt lớp 1 (bài “Gh”) do cô Nguyễn Thị Ánh Hồng thực hiện, Toán lớp 3 (bài “Luyện tập chung”) do cô Chu Thị Hồng Nhung giảng dạy, Toán lớp 4 (bài “Các số có sáu chữ số. Số 1.000.000”) do cô Hà Thị Kim Dung thực hiện. Những tiết dạy chuyên đề giúp học sinh hứng thú học tập, phát triển tư duy, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Cô và trò Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng thi đua dạy tốt, học tốt.

Nhờ sự đổi mới không ngừng, trong năm học 2024–2025, học sinh nhà trường đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật: 389 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 202 giải cấp quốc gia và quốc tế, 99 học sinh đỗ vào Trường THCS Văn Lang. Đây không chỉ là minh chứng cho chất lượng giảng dạy mà còn là kết quả của sự rèn luyện, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của cả thầy và trò. Đội ngũ giáo viên nhà trường cũng không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn. Năm học vừa qua, có 12 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, 4 giáo viên giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giáo viên đạt điểm thủ khoa toàn tỉnh là thầy Đỗ Thế Linh giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp 4A1; 3 giáo viên đạt điểm á khoa là các cô giáo: Mè Thị Thanh Lý, GVCN lớp 3A9; Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Phượng giáo viên Tiếng Anh. Ngoài ra, có 70 giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 13 giáo viên là Chiến sĩ thi đua cơ sở và 1 giáo viên được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen.

Học sinh là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Không chỉ chú trọng thành tích học tập, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng còn đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và phát triển toàn diện cho học sinh. Nhà trường tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thể dục thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống... Tất cả đều được thực hiện bài bản, có chiều sâu, giúp học sinh hình thành những giá trị tích cực, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm.

Cô Trần Thị Ánh Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Thành công của học sinh là kết quả của cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể giáo viên. Chính sự tâm huyết, trách nhiệm và khát khao cống hiến của mỗi thầy cô đã tạo nền tảng vững chắc để các em phát triển toàn diện, tự tin bước vào tương lai.”

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Năm học 2025–2026, nhà trường có 2347 học sinh và 115 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn định kỳ, tạo điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ, sáng tạo trong công việc. Nhà trường kiên định với triết lý: học sinh là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội cùng sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã góp phần tạo nên một cộng đồng giáo dục bền vững, hiệu quả và nhân văn.

Với những thành tích nổi bật cùng tinh thần đổi mới không ngừng, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng là điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ. Nơi đây không chỉ dạy chữ, dạy người, mà còn là bệ phóng vững chắc cho những ước mơ bay cao, bay xa , góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương Đất Tổ.

Hạnh Thúy