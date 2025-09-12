Truyền thông hình ảnh tỉnh Phú Thọ - Nâng tầm vị thế, lan tỏa giá trị

Trong những năm qua, công tác truyền thông hình ảnh tỉnh Phú Thọ đã có bước phát triển toàn diện, tạo dấu ấn sâu đậm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Năm 2025 – năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh, góp phần nâng cao vị thế, khẳng định tiềm năng, thế mạnh và lan tỏa hình ảnh Đất Tổ đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rạng rỡ non sông” được tỉnh Phú Thọ tổ chức, thu hút sự quan tâm rộng rãi của người dân trong và ngoài tỉnh.

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các lĩnh vực trọng điểm

Năm 2025, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, bám sát định hướng chính trị, chú trọng vào những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Hình ảnh một tỉnh Phú Thọ “người dân văn minh, thân thiện, hội tụ tinh hoa văn hóa và bứt phá sáng tạo trong kinh tế” đang ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được phản ánh đậm nét, khẳng định hình ảnh chính quyền kiến tạo, hành động, đồng hành cùng doanh nghiệp và Nhân dân. Trên lĩnh vực kinh tế, nhiều giải pháp đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, thu hút các dự án trọng điểm đã được tuyên truyền kịp thời, cho thấy Phú Thọ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được xem là điểm nhấn quan trọng của truyền thông năm 2025. Các sự kiện lớn như Tuần Văn hóa - Du lịch, các giải thể thao tầm quốc gia, khu vực, cùng với các hội chợ, triển lãm quảng bá sản phẩm OCOP đã thu hút sự quan tâm rộng rãi. Đáng chú ý, tỉnh Phú Thọ vừa tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức tại Hà Nội. Tỉnh đã đem đến gian trưng bày “Phú Thọ Đất Tổ Hùng Vương - 80 năm vững bước phát triển và hội nhập” với 3 chủ đề: Từ cội nguồn đến độc lập; Phú Thọ phát triển: Bản sắc Đất Tổ nâng tầm hội nhập giai đoạn 1976 - 2025; Phú Thọ tầm vóc mới, khát vọng vươn xa, giai đoạn 2025 - 2045. Gian trưng bày đã giới thiệu những thành quả nổi bật của tỉnh, từ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đến an ninh - quốc phòng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Thu - một người dân phường Việt Trì tham quan triển lãm chia sẻ: “Triển lãm giúp chúng tôi tự hào hơn về quê hương Đất Tổ, thấy rõ sự đổi thay, phát triển toàn diện của tỉnh trong những năm qua. Đây cũng là dịp để người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn giá trị truyền thống, đồng thời tin tưởng vào tương lai phát triển của tỉnh nhà...”.

Lan tỏa hình ảnh Đất Tổ linh thiêng, giàu tiềm năng

Xác định năm 2025 là năm bản lề, tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn trên lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch, coi đây là phương tiện hữu hiệu để quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và khách du lịch. Từ những điểm du lịch nổi tiếng như Đồi chè Long Cốc, Vườn quốc gia Xuân Sơn, văn hóa Dao - Mường, khu du lịch Tam Đảo, Đại Lải, đầm Ao Châu, Hồ Hòa Bình... đến các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, tất cả đều được truyền thông đồng bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Các hoạt động thể thao phong trào và thành tích cao được tổ chức thường xuyên, góp phần đưa hình ảnh một tỉnh năng động, trẻ trung đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ nhấn mạnh: “Năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang và sẽ triển khai nhiều hoạt động trọng điểm, không chỉ nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Chúng tôi coi truyền thông là kênh quan trọng để lan tỏa thông điệp về một Phú Thọ năng động, sáng tạo, là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”.

Thực tế cho thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, công tác truyền thông hình ảnh Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các ấn phẩm báo in, báo điện tử, truyền hình và mạng xã hội đều tăng cường nội dung về vùng đất, con người Phú Thọ. Qua đó, không chỉ phục vụ tốt công tác chính trị, tuyên truyền mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Có thể khẳng định, truyền thông hình ảnh tỉnh Phú Thọ trong năm 2025 đã được triển khai một cách bài bản, sáng tạo và hiệu quả. Hình ảnh vùng Đất Tổ với bề dày lịch sử, văn hóa cùng những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội đã được lan tỏa sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế Phú Thọ trong tiến trình hội nhập, phát triển.

Với định hướng đúng đắn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, truyền thông hình ảnh tỉnh Phú Thọ không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, quảng bá mà còn là cầu nối gắn kết quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xứng đáng là trung tâm văn hóa - du lịch giàu bản sắc, điểm đến hấp dẫn của cả nước và quốc tế.

Hương Lan