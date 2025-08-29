Kinh tế
Từ 14 giờ ngày 30/8 xả 2 cửa xả tràn nước hồ Cánh Tạng

Hồi 19 giờ 00 phút ngày 29/8/2025, mực nước hồ Cánh Tạng đã lên tới cao trình +80,90 m vượt cao trình 79,75 m (cao trình ngưỡng tràn tại cửa van tràn xả lũ +1,15 m).

Từ 14 giờ ngày 30/8 xả 2 cửa xả tràn nước hồ Cánh Tạng

Công trình hồ Cánh tạng đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8 vừa qua góp phần điều tiết lũ, giảm thiểu rủi ro do lũ ống, lũ quét cho vùng hạ du

Để chủ động trong công tác ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Phú Thọ xét đề nghị của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đã lệnh xả 02 cửa xả tràn nước hồ Cánh Tạng theo đúng quy trình vận hành, điều tiết được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Lưu lượng xả từ 5m3/s đến 32,79m3/s tùy theo diễn biến tình hình mưa, lũ. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ, an toàn vùng hạ du, hạn chế việc xả lũ gây ngập úng đến vùng hạ du. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình; UBND các xã, phường có trách nhiệm thông báo đến các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân vùng hạ du. Thời gian bắt đầu xả từ 14 giờ 00 phút, ngày 30/8/2025.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Phú Thọ yêu cầu triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án PCTT&TKCN hồ Cánh Tạng đã duyệt; triển khai ngay lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua tràn, ngầm trong thời gian điều tiết. Thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình điều tiết xả nước hồ để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước vùng hạ du.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, đập tăng cường công tác tuần tra canh gác 24/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Báo cáo kịp thời, đầy đủ mọi diễn biến về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đức Anh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ đền Hùng Đất Tổ Hòa bình hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt an toàn hồ đập Mưa lũ Mưa bão Xả lũ
Trở lại Yên Kỳ

Trở lại Yên Kỳ
2025-08-31 15:13:00

baophutho.vn Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Yên Kỳ không chỉ là nơi đặt trụ sở của Chiến khu 10 mà còn là nơi đặt trụ sở các cơ quan lãnh đạo của...

Nông dân thời công nghệ

Nông dân thời công nghệ
2025-08-31 07:31:00

baophutho.vn Cùng với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, người nông dân đã tìm được nhiều hướng đi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, linh hoạt nhạy bén...

Sẵn sàng xuất khẩu xoài cấp đông

Sẵn sàng xuất khẩu xoài cấp đông
2025-08-30 10:50:00

baophutho.vn Cây xoài là loại cây nông sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân tỉnh Hòa Bình (cũ) trong vài năm trở lại đây. Ngành Nông nghiệp và Môi...

Phục tráng giống lúa nếp Gà Gáy ở Sơn Lương

Phục tráng giống lúa nếp Gà Gáy ở Sơn Lương
2025-08-29 07:08:00

baophutho.vn Sản phẩm gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung nay thuộc xã Sơn Lương là sản phẩm đặc trưng của người Mường, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng....

Tin liên quan

Gợi ý

