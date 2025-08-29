Từ 14 giờ ngày 30/8 xả 2 cửa xả tràn nước hồ Cánh Tạng

Hồi 19 giờ 00 phút ngày 29/8/2025, mực nước hồ Cánh Tạng đã lên tới cao trình +80,90 m vượt cao trình 79,75 m (cao trình ngưỡng tràn tại cửa van tràn xả lũ +1,15 m).

Công trình hồ Cánh tạng đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8 vừa qua góp phần điều tiết lũ, giảm thiểu rủi ro do lũ ống, lũ quét cho vùng hạ du

Để chủ động trong công tác ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Phú Thọ xét đề nghị của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đã lệnh xả 02 cửa xả tràn nước hồ Cánh Tạng theo đúng quy trình vận hành, điều tiết được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Lưu lượng xả từ 5m3/s đến 32,79m3/s tùy theo diễn biến tình hình mưa, lũ. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ, an toàn vùng hạ du, hạn chế việc xả lũ gây ngập úng đến vùng hạ du. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình; UBND các xã, phường có trách nhiệm thông báo đến các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân vùng hạ du. Thời gian bắt đầu xả từ 14 giờ 00 phút, ngày 30/8/2025.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Phú Thọ yêu cầu triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án PCTT&TKCN hồ Cánh Tạng đã duyệt; triển khai ngay lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua tràn, ngầm trong thời gian điều tiết. Thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình điều tiết xả nước hồ để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước vùng hạ du.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, đập tăng cường công tác tuần tra canh gác 24/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Báo cáo kịp thời, đầy đủ mọi diễn biến về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đức Anh