Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Từ 3/9, khai thác tuyến xe khách cố định Hòa Bình – Việt Trì

Ngày 1/9, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Phát triển vận tải Gia Nguyên cho biết sẽ chính thức đưa vào khai thác tuyến xe khách cố định Hòa Bình – Việt Trì và ngược lại từ ngày 3/9/2025.

Từ 3/9, khai thác tuyến xe khách cố định Hòa Bình – Việt Trì

Tuyến xe được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, công tác, lưu trú của cán bộ, nhân dân các tỉnh sau khi Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình hợp nhất. Việc mở tuyến được Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, chấp thuận. Nhà xe Gia Nguyên phục vụ theo lộ trình: Bến xe khách trung tâm Hòa Bình – Du lịch Thanh Thủy – Đường Nguyễn Tất Thành – Bến xe khách Việt Trì, chạy tất cả các ngày trong tuần.

Từ 3/9, khai thác tuyến xe khách cố định Hòa Bình – Việt Trì

Từ ngày 3/9/2025, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Phát triển vận tải Gia Nguyên đưa vào khai thác tuyến xe khách cố định Hòa Bình – Việt Trì và ngược lại

Giờ xuất phát:

- Từ Hòa Bình đi Việt Trì: 5h10, 8h00 (sáng); 11h15, 17h00 (chiều).

- Từ Việt Trì đi Hòa Bình: 5h00, 11h30 (sáng); 14h35, 17h10 (chiều). Hành khách có nhu cầu liên hệ tổng đài 0325 834 286, Zalo 0369 976 789 hoặc Facebook “Xe Gia Nguyên Hb-pt” để được phục vụ.

Lê Chung


Lê Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Việt Trì Hòa bình Xe khách Khai thác tỉnh Phú Thọ Vĩnh Phúc Phát triển thương mại dịch vụ Vận tải Phục vụ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cây thanh long đổi đời ở An Nghĩa

Cây thanh long đổi đời ở An Nghĩa
2025-09-01 15:01:00

baophutho.vn Giống như bao nông dân khác, anh Lê Quang Đạo ở khu Thắng Lợi, xã An Nghĩa từng gắn bó với cây ngô và các loại rau màu trên mảnh đất của mình....

Trở lại Yên Kỳ

Trở lại Yên Kỳ
2025-08-31 15:13:00

baophutho.vn Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Yên Kỳ không chỉ là nơi đặt trụ sở của Chiến khu 10 mà còn là nơi đặt trụ sở các cơ quan lãnh đạo của...

Nông dân thời công nghệ

Nông dân thời công nghệ
2025-08-31 07:31:00

baophutho.vn Cùng với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, người nông dân đã tìm được nhiều hướng đi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, linh hoạt nhạy bén...

Sẵn sàng xuất khẩu xoài cấp đông

Sẵn sàng xuất khẩu xoài cấp đông
2025-08-30 10:50:00

baophutho.vn Cây xoài là loại cây nông sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân tỉnh Hòa Bình (cũ) trong vài năm trở lại đây. Ngành Nông nghiệp và Môi...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long