Từ 3/9, khai thác tuyến xe khách cố định Hòa Bình – Việt Trì

Ngày 1/9, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Phát triển vận tải Gia Nguyên cho biết sẽ chính thức đưa vào khai thác tuyến xe khách cố định Hòa Bình – Việt Trì và ngược lại từ ngày 3/9/2025.
Tuyến xe được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, công tác, lưu trú của cán bộ, nhân dân các tỉnh sau khi Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình hợp nhất. Việc mở tuyến được Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, chấp thuận. Nhà xe Gia Nguyên phục vụ theo lộ trình: Bến xe khách trung tâm Hòa Bình – Du lịch Thanh Thủy – Đường Nguyễn Tất Thành – Bến xe khách Việt Trì, chạy tất cả các ngày trong tuần.
Giờ xuất phát:
- Từ Hòa Bình đi Việt Trì: 5h10, 8h00 (sáng); 11h15, 17h00 (chiều).
- Từ Việt Trì đi Hòa Bình: 5h00, 11h30 (sáng); 14h35, 17h10 (chiều). Hành khách có nhu cầu liên hệ tổng đài 0325 834 286, Zalo 0369 976 789 hoặc Facebook “Xe Gia Nguyên Hb-pt” để được phục vụ.
