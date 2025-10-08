Từ gian khó đến đồng thuận - Câu chuyện giải phóng mặt bằng ở xóm Trắng Đá

Thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng - công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc. Xóm Trắng Đá xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ là một trong những khu dân cư chịu tác động trực tiếp và sâu rộng nhất. 64 hộ dân với 180 nhân khẩu phải di dời toàn bộ nhà ở, cùng 183 hộ khác bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi hàng trăm ha đất các loại và các dòng họ phải di dời 169 ngôi mộ cha ông để nhường đất cho công trình.

Với những đóng góp to lớn, quan trọng của mình, tại lễ khánh thành công trình Hồ Cánh Tạng đã có nhiều hộ dân ở xóm Trắng Đá được lãnh đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng

Theo anh Bùi Văn Chìn, Trưởng xóm Trắng Đá, công tác tuyên truyền, vận động người dân trong giai đoạn đầu gặp vô vàn khó khăn. Khi mới triển khai, nhiều người dân chưa hiểu hết chủ trương, chính sách của Nhà nước, có tâm lý lo lắng, thậm chí hoài nghi. “Một số hộ còn đưa ra yêu sách phi lý trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB. Thậm chí có người kích động bà con không dự họp, không nghe tuyên truyền. Có hộ thấy cán bộ đến vận động thì đóng cửa, không tiếp”, ông Chìn nhớ lại. Tình hình căng thẳng đến mức, dù công trình được khởi công từ tháng 9/2019, nhưng công tác GPMB gần như “giậm chân tại chỗ”. Chỉ một số hộ là cán bộ, đảng viên gương mẫu nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Còn lại đa số các hộ dân vẫn kiên quyết bám trụ.

Anh Bùi Văn Chìn, Trưởng xóm Trắng Đá chia sẻ về thời kỳ khó khăn trong công tác vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng công trình Hồ Cánh Tạng

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã Yên Phú và Ban công tác Mặt trận xóm Trắng Đá đã xác định: muốn thành công, phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, nói từng người”. Các đoàn công tác của xóm, xã kiên trì vận động. Bắt đầu từ những người có uy tín, già làng, trưởng họ. Bằng sự chân thành, bằng tình làng nghĩa xóm, cán bộ xã, xóm đã từng bước tháo gỡ được “nút thắt” trong nhận thức của người dân.

Ông Bùi Văn Nất là hộ tiên phong trong “phong trào” bàn giao mặt bằng được nhắc đến như một tấm gương sáng. Dù khi đó khu tái định cư Đồng Xe chỉ là một bãi đất mới bồi đắp, chưa có điện, chưa có nước, chưa có đường đi lại... Nhưng ông Nất và những người trong gia đình vẫn tự nguyện di dời, dựng lán ở tạm để nhường đất cho dự án. Tiếp sau gia đình ông Nất là các hộ ông Bùi Văn Tiên, Bùi Văn Nịnh, Bùi Văn Chuẩn, Bùi Văn Danh, Bùi Văn Định, Bùi Văn Bưn, Bùi Văn Hạ lần lượt noi theo. Sự tiên phong ấy đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, 56 hộ còn lại trong phạm vi đập đầu mối của xóm Trắng Đá cũng lần lượt di chuyển đến nơi ở mới dù điều kiện hạ tầng còn ngổn ngang. Ông Bùi Văn Sịnh, người có uy tín trong xóm, chia sẻ: Thời điểm mới về khu tái định cư, cuộc sống khó khăn trăm bề. Nhưng bà con đoàn kết, giúp nhau dựng lại nhà cửa, chia sẻ từng bữa cơm, từng gầu nước. Nhờ đó, khó khăn dần qua đi, cuộc sống ổn định trở lại.

Ông Bùi Văn Sịnh (phải) người có uy tín của xóm Trắng Đá đã có những đóng góp tích cực làm thay đổi tư duy, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác GPMB công trình Hồ Cánh tạng

Không chỉ di dời nhà cửa, người dân xóm Trắng Đá còn đồng thuận trong việc di chuyển phần mộ tổ tiên vốn là một việc hệ trọng trong đời sống tâm linh của người Mường. Chỉ trong 1 ngày, 169 ngôi mộ được di dời về nơi chôn cất mới. Có những dòng họ di chuyển cả chục ngôi mộ cùng lúc. “Ổ nhà” trưởng xóm Bùi Văn Chìn di dời 27 ngôi mộ trong một ngày; “ổ nhà” Quách Văn Thỏn di dời 30 ngôi mộ. Những con số đó thể hiện tinh thần đồng thuận cao, đặt lợi ích chung lên trên những toan tính riêng tư của từng gia đình.

Với sự đồng thuận đó, tiến độ công trình được đẩy nhanh. Ngày 19/8/2025, công trình Hồ Cánh Tạng chính thức được khánh thành, đi vào vận hành. Người dân đã bắt đầu được cảm nhận rõ rệt những hiệu quả bước đầu công trình này mang lại. Hồ có dung tích trên 90 triệu m3 nước, đảm bảo tưới tiêu cho 6.460 ha đất canh tác của các xã trong vùng, cung cấp nước sinh hoạt, giảm lũ mùa mưa, bổ sung nước mùa khô, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ. Đối với người dân xóm Trắng Đá, hành trình di dời, tái định cư tuy gian nan nhưng kết thúc bằng trái ngọt. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông sạch đẹp, điện nước đầy đủ, nhà văn hóa được xây dựng ngay trong khu tái định cư. Người dân yên tâm với cuộc sống mới, đời sống tinh thần cũng được nâng lên rõ rệt. Anh Bùi Văn Chìn xúc động chia sẻ: Khi nhìn thấy công trình dần hình thành, chúng tôi hiểu rằng sự hy sinh của mình là xứng đáng. Từ chỗ e ngại, người dân giờ đây rất tự hào vì đã góp phần xây dựng nên công trình trọng điểm quốc gia.

Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông sạch đẹp tại nơi ở mới đang đưa cuộc sống của người dân xóm Trắng Đá ngày càng đi lên

Mô hình tuyên truyền, vận động và thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng ở xóm Trắng Đá đã trở thành điển hình tiên tiến, được xã Yên Phú và các địa phương lân cận học tập, nhân rộng. Không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hồ Cánh Tạng, mô hình còn tạo niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân là yếu tố then chốt bảo đảm thành công cho các dự án lớn sau này.

Từ một vùng quê từng nặng tâm lý “giữ đất”, nay xóm Trắng Đá đã trở thành biểu tượng của sự đổi thay. Nơi người dân dám từ bỏ cái cũ để đón nhận tương lai mới. Và chính những con người bình dị ấy, đã góp phần đưa “dòng nước Hồ Cánh Tạng” chảy mãi, mang theo niềm tin, sức sống và khát vọng phát triển bền vững cho cả một vùn đất rộng lớn ngày càng trở nên trù phú.

Mạnh Hùng