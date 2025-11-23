Thời tiết ngày 23/11: Mưa lớn kéo dài, lũ trên nhiều sông vẫn ở mức cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng nhiều nơi ở miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào, một số điểm xuất hiện dông.

Dự báo trong ngày và đêm 23/11, mưa tiếp tục gia tăng tại TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều khu vực được dự báo có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 60–120mm, có nơi vượt mốc 250mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ. Trong khi đó, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng cùng khu vực Nam Bộ duy trì mưa rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, một số nơi trên 70mm.

Dù nước lũ đã rút nhưng nhiều nhà dân sinh sống ven sông Cái Phan Rang (xã Ninh Phước,Khánh Hòa) vẫn bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các hệ thống sông dâng cao. Hiện lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) và sông Đồng Nai đang có xu hướng giảm, riêng sông Kôn (Gia Lai) tiếp tục dao động. Trong 12 giờ tới, mực nước sông Krông Ana tiếp tục xuống nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 3; sông Đồng Nai giảm dần xuống dưới báo động 2.

Từ 12-24 giờ tiếp theo, lũ các sông này tiếp tục hạ nhưng vẫn ở mức cảnh giác cao. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa xuống dưới báo động 2; sông Kôn tại Thạnh Hòa dao động quanh mức báo động 1, sông Srêpôk tại Bản Đôn vẫn ở mức cao trên báo động 3.

Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Đắk Lắk, Khánh Hòa và một số khu vực lân cận. Vùng trũng ven sông Đồng Nai tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt mới. Các tỉnh các tỉnh, thành phố từ Đắk Lắk, Khánh Hòa và Đồng Nai cần đề phòng lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn dốc.

Trên biển, gió mạnh đang gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải. Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực Hoàng Sa, đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật 8-9; trạm Lý Sơn ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, trạm Phú Quý ghi nhận gió giật cấp 7. Dự báo ngày và đêm 23/11, khu vực này tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2–4m. Trong khi đó, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), có mưa rào và dông rải rác; trong dông dễ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Các địa phương và ngư dân được cảnh báo chủ động triển khai biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên biển cũng như tại khu vực có nguy cơ cao về lũ và sạt lở.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam (Quảng Trị - TP Huế) nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Bắc có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn