Sáng 4/11, tại Khách sạn Sài Gòn, Phú Thọ, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, BHXH tỉnh cùng gần 200 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
Với mục tiêu cung cấp thông tin đầy đủ về các quy định chính sách BHXH mới từ ngày 1/7/2025, đồng thời giải đáp thắc mắc, tăng cường nhận thức về lợi ích của BHXH và phòng ngừa vi phạm, tại hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp đã được giới thiệu về những điểm mới trọng tâm của Luật BHXH số 41/2024/AH15 và các văn bản quy định chi tiết, một số lưu ý trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách BHXH như bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng; bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; bổ sung chế độ thai sản và tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện; đảm bảo quyền tham gia và thụ hưởng BHXH đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam...
Lãnh đạo Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị
Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc, tập trung vào các nhóm vấn đề liên quan đến quyền lợi khi tham gia BHXH bắt buộc, điều kiện hưởng BHXH một lần, quy trình giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động nghỉ ốm, thai sản, thất nghiệp, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT...
Các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận
Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Hồng Nhung
