Túi Vải An Vũ - Chuyên sản xuất và in túi tote vải bố theo yêu cầu giá rẻ

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến yếu tố bền vững và trách nhiệm môi trường, túi vải bố đang dần trở thành quà tặng sự kiện đầy thiết thực và giá trị truyền thông cao. Nắm bắt xu hướng đó, Túi Vải An Vũ đã khẳng định vị thế là xưởng sản xuất túi vải bố theo yêu cầu uy tín. Công ty chuyên cung cấp giải pháp túi quà tặng và bao bì thân thiện môi trường cho hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Tổng quan xưởng sản xuất túi vải bố Túi Vải An Vũ

Không đơn thuần là một xưởng may gia công, Túi Vải An Vũ định vị mình là đối tác cung cấp giải pháp túi vải quà tặng - sự kiện chất lượng cho doanh nghiệp. Với hơn 10 năm hoạt động cùng kinh nghiệm hợp tác với nhiều đối tác lớn, Túi Vải An Vũ đang ngày càng xây dựng được sự uy tín của mình trên thị trường túi vải.

Với định hướng phát triển bền vững ngay từ những ngày đầu thành lập, An Vũ đầu tư bài bản vào hệ thống xưởng may, in trực tiếp và máy móc hiện đại. Thương hiệu từng bước xây dựng quy trình sản xuất khép kín, chủ động từ khâu tư vấn, thiết kế đến hoàn thiện sản phẩm.

Túi vải bố và xu hướng túi quà tặng được ưa chuộng hàng đầu

Trong những năm gần đây, túi vải bố nổi lên như một xu hướng tất yếu trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp và bao bì thương hiệu. So với nhiều món quà thương hiệu khác, túi vải bố đáp ứng được cả yếu tố giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ khi làm quà tặng. Chất liệu vải bố mang lại cảm giác mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn hiện đại, dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách thương hiệu khác nhau – từ doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ đến các thương hiệu dịch vụ, giáo dục và sự kiện.

Chính vì vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn túi vải bố làm túi quà tặng, túi đựng sản phẩm hoặc vật phẩm truyền thông trong các chiến dịch dài hạn. Xu hướng này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của bao bì trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Dịch vụ sản xuất túi vải bố theo yêu cầu tại xưởng của Túi Vải An Vũ

Một trong những lợi thế nổi bật của Túi Vải An Vũ là dịch vụ sản xuất túi vải bố theo yêu cầu, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp. Tại đây, khách hàng có thể chủ động lựa chọn kiểu dáng, kích thước, chất liệu vải, màu sắc cũng như hình thức in ấn phù hợp với mục đích sử dụng và ngân sách.

Túi Vải An Vũ cung cấp dịch vụ in logo, thông điệp thương hiệu bằng nhiều kỹ thuật in ấn hiện đại. Đảm bảo độ sắc nét và độ bền màu trong quá trình sử dụng. Đội ngũ tư vấn và thiết kế của An Vũ đồng hành cùng khách hàng ngay từ khâu ý tưởng, giúp tối ưu bố cục in ấn để sản phẩm vừa đẹp mắt, vừa phát huy hiệu quả nhận diện thương hiệu.

Với hệ thống xưởng may và in trực tiếp, Túi Vải An Vũ luôn chủ động kiểm soát được tiến độ và chất lượng, đồng thời tối ưu chi phí cho khách hàng. Đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp cần sản xuất túi vải bố số lượng lớn hoặc theo kế hoạch dài hạn.

Các mẫu túi vải bố theo yêu cầu phổ biến

Nhờ độ bền cao và khả năng tái sử dụng lâu dài, túi vải bố không chỉ mang lại giá trị sử dụng thực tế cho người nhận, mà còn giúp thương hiệu được “hiện diện” bền bỉ trong đời sống hàng ngày. Dưới đây là một số gợi ý các mẫu túi vải bố thiết kế theo yêu cầu làm quà tặng.

Túi tote vải bố

Balo dây rút vải bố

Túi tote vải bố dạng hộp

Túi ví vải canvas

Hướng dẫn đặt hàng và liên hệ

Để đặt hàng, quý khách hàng vui lòng gửi đầy đủ thông tin đặt hàng: số lượng - quy cách túi theo yêu cầu.

Quy trình tiếp nhận đơn hàng và sản xuất của Túi Vải An Vũ được tiến hành theo các bước:

Tiếp nhận yêu cầu về form túi, màu sắc, số lượng

Tư vấn chất liệu, kỹ thuật in phù hợp

Thiết kế mockup theo nhận diện thương hiệu DAO

Báo giá chi tiết theo số lượng đặt

Sản xuất và giao hàng đúng tiến độ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt hàng, vui lòng liên hệ qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN VŨ

Văn phòng Hà Nội: Số nhà 65 Tổ 44B, Nghách 85/211 Khương Trung, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội

Xưởng sản xuất:Ô 27 & 30 nhà vườn 7, Khu nhà ở Tổng cục 5, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh: 146/14 Thạnh Lộc 28, Phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xưởng sản xuất: 46A Thạnh Lộc 26, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline Hà Nội: 0976 496 881 - Hotline HCM: 0932 065 134

Email: inanvu@gmail.com