Tuổi trẻ giữ vững an ninh trật tự cơ sở

Không chỉ phát huy phải trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Phú Thọ là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có những cách làm hay, sáng tạo chung tay thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Vì Nhân dân phục vụ

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết đoán, Trưởng công an xã Vĩnh Chân – Đại úy Phạm Ngọc Quang đã cùng các đồng chí, đồng đội bám địa bàn, bám cơ sở, tận tụy phục vụ Nhân dân, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ cở... Hình ảnh của người chỉ huy năng động, thân thiện và gần gũi đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân trên địa bàn.

Công an xã Vĩnh Chân đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các em học sinh trên địa bàn

Đại úy Phạm Ngọc Quang khẳng định: “Với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, chủ động trong mọi công việc được giao, cá nhân tôi không ngừng nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ trong tình hình mới. Luôn chủ động trong công việc chuyên môn, thi đua lập thành tích trong công tác, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực làm gương cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an xã”.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của người chỉ huy đơn vị, đồng thời cũng là một đoàn viên của Chi đoàn Công an xã, Đại úy Phạm Ngọc Quang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vai trò gương mẫu, đi đầu trong công tác cũng như sinh hoạt. Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, đồng chí đã chủ động, sáng tạo đầu tư suy nghĩ, kịp thời tham mưu những phương pháp, biện pháp lãnh đạo phù hợp đặc biệt là các chủ chương liên quan đến lĩnh vực an ninh tại địa phương.

Với vai trò là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đồng chí đã chỉ đạo lực lượng đẩy mạnh việc phối hợp với Ban chấp hành Đoàn xã Vĩnh Chân làm tốt công tác giữ gìn ANTT, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh.

Theo đó, lực lượng công an xã Vĩnh Chân đã xây dựng mô hình dân vận khéo “An toàn, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” và mô hình “Hội cựu Công an Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở”. Duy trì và nhân rộng mô hình “Camera an ninh”; mô hình “Thắp sáng đường quê”, mô hình “Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em” và mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Chủ động tham mưu UBND xã Vĩnh Chân thành lập 25 tổ an ninh trật tự ở 25 khu dân cư với 74 thành viên. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Đại úy Phạm Ngọc Quang - Trưởng công an xã Vĩnh Chân quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, năm 2024, Công an xã Vĩnh Chân vinh dự được các cấp đề nghị Tặng cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024. Chi đoàn Công an xã cũng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân Đại úy Phạm Ngọc Quang đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 và vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ sở năm 2025.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thắp sáng những bản làng, đồng thời góp phần giữ vững an ninh trật tự là hiệu quả thiết thực của mô hình “Công trình thanh niên thắp sáng đường quê” tại xóm Lòn được Đoàn xã Thung Nai triển khai từ tháng 5/2023. Mô hình thể hiện sự vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đồng thời cải thiện chất lượng đời sống Nhân dân. Ngay từ khi ý tưởng xây dựng mô hình đã thu hút được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Chị Lê Ánh Hồng, Bí thư Đoàn xã Thung Nai cho biết: “Là xã thuộc vùng 135 nên hệ thống hạ tầng thiết yếu tại địa phương còn hạn chế. Với mong muốn được đóng góp sức trẻ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, Ban chấp hành Đoàn xã đã mạnh dạn thí điểm mô hình “Công trình thanh niên thắp sáng đường quê” tại các tuyến đường nhằm góp phần thắp sáng các bản làng. Giúp người dân dễ dàng di chuyển vào ban đêm, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Trước khi thực hiện sáp nhập, mô hình “Công trình thanh niên thắp sáng đường quê” được triển khai từ nguồn kinh phí đóng góp của Nhân dân cùng với sự hỗ trợ của Tỉnh đoàn, Huyện đoàn và Đoàn xã Thung Nai. Theo đó, hệ thống đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt nhằm tiết kiệm kinh phí, sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên để thắp sáng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn xã đã huy động đoàn viên thanh niên đã tham gia hỗ trợ ngày công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường. Dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường làng ngõ, xóm để tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Mô hình tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ được bà con nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao.

Theo rà soát, hiện nay trên địa bàn xã đã nhân rộng 4 đoạn đường “Công trình thanh niên thắp sáng đường quê” tại các xóm Mỗ, Lòn, Tiện... với tổng chiều dài trên 5 km. Trong đó ưu tiên lắp đặt tại các tuyến đường giao thông trọng điểm, có đông người qua lại để góp phần giúp Nhân dân dễ dàng lưu thông, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tiết kiệm chi phí lắp đặt, thắp sáng các bản làng vùng quê

Với cách làm hay, sáng tạo của Đoàn xã Thung Nai, mô hình “Công trình thanh niên thắp sáng đường quê” vinh dự được biểu dương tại hội nghị điển hình tiên tiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thành Luân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: “Tuổi trẻ Phú Thọ luôn khát khao được cống hiến, phát huy vai trò, trách nhiệm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với các mô hình hay, cách làm sáng tạo được ứng dụng hiệu quả trong đời sống xã hội. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh