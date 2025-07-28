Tuyển cầu mây nữ Việt Nam vô địch thế giới sau chiến thắng nghẹt thở trước Thái Lan

{title}
Chiều 27/7, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch thế giới nội dung 4 người sau khi lội ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 tại trận chung kết Giải vô địch cầu mây thế giới 2025, diễn ra tại Hat Yai, tỉnh Songkhla (Thái Lan).
Các thành viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. (Ảnh: ISTAF)
Đây là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi chỉ một ngày trước đó, các học trò của huấn luyện viên Trần Thị Vui để thua đội chủ nhà ở trận chung kết nội dung đồng đội nữ 3 người.
Vì vậy, cuộc tái ngộ lần này không chỉ là cơ hội để đòi lại “món nợ cũ” mà còn là lời khẳng định vị thế của cầu mây Việt Nam ở nội dung 4 người – nơi từng mang về hai chức vô địch thế giới liên tiếp các năm 2022 và 2023.
Đến với trận chung kết này, các vận động viên Thái Lan nhập cuộc tốt hơn, tận dụng lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả để giành chiến thắng 15-12 ở ván đầu tiên.
Tuy nhiên, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng. Bước sang ván hai, các tuyển thủ áo đỏ thi đấu chủ động, linh hoạt, tận dụng tốt sơ hở hàng sau của đối phương để giành chiến thắng 15-8, đưa trận đấu về thế cân bằng.
Ván quyết định chứng kiến sự tỏa sáng của bộ tứ Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Dù bị dẫn điểm ở đầu ván, các tuyển thủ Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại thế trận với những pha móc cầu dũng mãnh, phòng ngự chắc chắn và phối hợp nhịp nhàng, qua đó giành thắng lợi thuyết phục 15-7.
Chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ngay trên sân khách không chỉ giúp đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đăng quang lần thứ ba ở nội dung 4 người tại đấu trường thế giới, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình vươn lên, từng bước phá thế thống trị lâu năm của đội tuyển Thái Lan trong môn thể thao này.
Năm 2023, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam từng tạo tiếng vang lớn khi giành Huy chương Vàng nội dung 4 người tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 19). Bước đà đó được nối tiếp tại Giải vô địch thế giới năm 2024, khi đội tuyển lọt vào trận chung kết nhưng để thua Thái Lan – đội chủ nhà – và giành ngôi Á quân.
Đến tháng 3 năm 2025, đội tuyển đã xuất sắc vượt qua chính Thái Lan trong trận chung kết nội dung đồng đội nữ 4 người tại Giải vô địch thế giới hệ thống World Cup, qua đó mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại đấu trường này.
Trước đó, tuyển nữ Việt Nam đã từng đăng quang ở nội dung 4 người tại Giải vô địch thế giới các năm 2022 và 2023, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cầu mây Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Cầu mây là môn thể thao phổ biến ở Đông Nam Á. Trong đó, Thái Lan được mệnh danh là cường quốc cầu mây. Bộ môn này có nhiều nội dung thi đấu như tâng cầu (hoop), đối kháng đồng đội hai người (doubles), ba người (regu) hay bốn người (quad).
Nguồn nhandan.vn
