Tuyên truyền Bộ luật Hình sự cho học sinh dân tộc nội trú

Sáng 17/11, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền các quy định của Bộ luật Hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Phúc. Hoạt động ngoại khóa nhận được sự hưởng ứng tích cực của trên 200 học sinh tại trường.

Tại buổi ngoại khóa, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã giới thiệu những quy định quan trọng của Bộ luật Hình sự liên quan đến lứa tuổi học sinh, như: độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, các hành vi vi phạm phổ biến trong thanh thiếu niên, quy định về xử lý người chưa thành niên phạm tội, cũng như các biện pháp giáo dục thay thế xử lý hình sự. Đồng thời dẫn chứng nhiều vụ án cụ thể đã xảy ra trên địa bàn giúp các em học sinh hiểu rõ những hậu quả pháp lý và nâng cao kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ bản thân và ứng xử đúng pháp luật trong môi trường học đường.

Tuyên truyền Bộ luật Hình sự cho học sinh dân tộc nội trú

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Phúc tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật do nhà trường tổ chức tại sân trường.

Bằng hình thức truyền đạt sinh động qua các tình huống thực tế, hoạt động giúp học sinh hiểu rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, từ đó nâng cao kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ bản thân và ứng xử đúng pháp luật trong môi trường học đường.

Tuyên truyền Bộ luật Hình sự cho học sinh dân tộc nội trú

Giáo viên trao đổi, giải đáp câu hỏi pháp luật cho học sinh trong phần thảo luận tương tác.

Đây là một trong những hoạt động được Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và đào tạo duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh dân tộc nội trú nói riêng và học sinh trong toàn tỉnh nói chung.

Kim Liên


