Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong đoàn viên, công nhân lao động

Tối 1/6, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giao lưu văn nghệ trong đoàn viên, công nhân lao động năm 2026. Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường Thanh Miếu.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tiếp đó, đoàn viên, công nhân lao động được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động; tìm hiểu các chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và các nội dung pháp luật thiết thực trong đời sống.

Hình thức tuyên truyền được lồng ghép thông qua các phần giao lưu, trả lời câu hỏi giúp người lao động dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng vào thực tiễn.

Các đội thi tham gia trả lời câu hỏi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Đặc biệt, chương trình đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3-5/6/2026 tại Hà Nội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới; đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, người lao động; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, công nhân lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đăng Khoa - Trần Tuấn