Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong đoàn viên, công nhân lao động

Tối 1/6, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giao lưu văn nghệ trong đoàn viên, công nhân lao động năm 2026. Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường Thanh Miếu.

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong đoàn viên, công nhân lao động

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tiếp đó, đoàn viên, công nhân lao động được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động; tìm hiểu các chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và các nội dung pháp luật thiết thực trong đời sống.

Hình thức tuyên truyền được lồng ghép thông qua các phần giao lưu, trả lời câu hỏi giúp người lao động dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng vào thực tiễn.

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong đoàn viên, công nhân lao động

Các đội thi tham gia trả lời câu hỏi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Đặc biệt, chương trình đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3-5/6/2026 tại Hà Nội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới; đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, người lao động; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, công nhân lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đăng Khoa - Trần Tuấn


Đăng Khoa - Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công nhân lao động Công đoàn Việt Nam Chương trình giao lưu phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền pháp luật Luật Lao động Người lao động Nhà văn hóa Đời sống văn hóa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ly hương để trở về

Ly hương để trở về
2026-06-02 11:14:00

baophutho.vn Sau những năm tháng mưu sinh nơi đất khách, nhiều thanh niên vùng Đất Tổ đã trở về quê hương khi kết thúc hợp đồng ở nước ngoài. Không chỉ mang...

Hơn cả một kỳ thi

Hơn cả một kỳ thi
2026-06-01 08:49:00

baophutho.vn Sáng 1/6, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, hơn 57.000 học sinh Phú Thọ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học...

Đầu bếp Việt mang nông sản Việt đi thi quốc tế

Đầu bếp Việt mang nông sản Việt đi thi quốc tế
2026-06-01 08:02:00

Đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng cùng đồng đội sử dụng các nông sản bản địa Việt Nam, kết hợp nguyên liệu cao cấp, để chinh phục ban giám khảo cuộc thi ẩm thực toàn cầu tại xứ Wales.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long