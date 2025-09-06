Tuyên truyền, phổ biến, xây dựng pháp luật cho doanh nhân trẻ

Chiều 6/9, Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác về trao đổi, góp ý xây dựng, phổ biến pháp luật cho doanh nhân trẻ và triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Lê Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hải Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đông đảo hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Lê Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội phát biểu tại lễ ký kết.

Theo nội dung chương trình, hoạt động phối hợp tập trung vào công tác xây dựng và phổ biến pháp luật. Hội Doanh nhân trẻ sẽ chủ động tập hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên liên quan đến các dự thảo luật, nghị quyết, chính sách để gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh. Đoàn ĐBQH tiếp nhận, tổng hợp và chuyển tải tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, đồng thời phổ biến thông tin pháp luật tới cộng đồng doanh nghiệp. Văn phòng Quốc hội hỗ trợ chuyên môn về pháp luật, cung cấp tài liệu chính thống để phục vụ công tác tuyên truyền.

Việc tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... Các bên cũng chú trọng sử dụng nền tảng số, mạng xã hội và website chính thức để lan tỏa thông tin theo đúng quy định.

Trong công tác tiếp nhận và xử lý kiến nghị, Hội Doanh nhân trẻ định kỳ tổng hợp khó khăn, vướng mắc của hội viên trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đoàn ĐBQH sẽ kịp thời phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả xử lý, với sự phối hợp của Văn phòng Quốc hội.

Ngoài ra, hằng năm, các đơn vị phối hợp tổ chức các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ an sinh xã hội cho học sinh nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tổ chức ít nhất một hội nghị đối thoại giữa ĐBQH và doanh nhân trẻ, các hội thảo, tọa đàm về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Lê Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội trao biểu trưng tặng các đơn vị tham gia buổi lễ ký kết.

Đại diện Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Thông qua chương trình, Văn phòng Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ kỳ vọng tăng cường kết nối, nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và lan tỏa các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Lê Minh