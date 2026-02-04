Kinh tế
Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt toàn tỉnh đạt 86%

Theo số liệu đánh giá của ngành chức năng, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn năm 2025 đạt trung bình 86%. Trong đó, khu vực đô thị đạt tỷ lệ thu gom, xử lý 95%, khu vực nông thôn đạt 75%, (tăng 1-2% so với năm 2024) góp phần từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống và diện mạo nông thôn, đô thị.

Nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng, địa phương tăng cường đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý rác thải; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực môi trường. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định.

Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Bản Nguyên được thu gom, tập kết tập trung để mang đi xử lý.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị được thu gom và xử lý bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường; khu vực nông thôn đạt trên 85%. Trước mắt, trong năm 2026, tỷ lệ thu gom, xử lý tại khu vực nông thôn sẽ đạt 77%, khu vực đô thị đạt 96%.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, tỉnh xác định triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; đưa chỉ tiêu thu gom, xử lý rác thải vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng địa phương.

Ưu tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, cung ứng dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại nguồn.

