Tỷ phú Elon Musk mở mã nguồn mô hình Grok 2.5

{title}
{publish}
{head}
Tỷ phú công nghệ Elon Musk ngày 24/8 thông báo công ty trí tuệ nhân tạo xAI của ông đã chính thức mở mã nguồn mô hình Grok 2.5.
Nguồn: xAI
Trong một bài đăng trên tài khoản X cá nhân, ông Musk nêu rõ bước đi này nhằm khuyến khích các nhà nghiên cứu, lập trình viên và cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tham gia khám phá, phát triển và mở rộng khả năng của nền tảng này.
Ngoài ra, ông Musk cũng cho biết mã nguồn của mô hình Grok 3 cũng sẽ được công bố trong khoảng 6 tháng tới, trong khi mô hình Grok 5 dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay.
Các mô hình Grok được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với những nền tảng AI hàng đầu hiện nay, qua đó đưa công ty xAI trở thành đối thủ đáng gờm trong hệ sinh thái AI đang bùng nổ. Việc công khai mã nguồn của các mô hình này không chỉ mang lại tính minh bạch mà còn thúc đẩy sự hợp tác trong cộng đồng AI toàn cầu.
Trước đó, tỷ phú Musk từng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc phát triển AI theo hướng mã nguồn mở là cần thiết cho sự đổi mới mang tính đạo đức, đồng thời góp phần giảm thiểu sức mạnh độc quyền của các tập đoàn công nghệ lớn trong lĩnh vực AI.
Nguồn vtv.vn
Cơ quan quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo La Nina có thể xuất hiện vào mùa thu và đầu đông nhưng không có khả năng phá vỡ kỷ lục.
Trường sau đại học Trí tuệ nhân tạo LG đặt tại Trung tâm Nghiên cứu AI thuộc Viện Phát triển Quản lý LG ở Magok-dong, phía Tây Seoul, sẽ chính thức khai trương vào ngày 30/9.
Một phụ nữ Anh mắc bệnh thần kinh vận động (MND), khiến bà mất khả năng nói, đã có thể giao tiếp trở lại bằng chính giọng nói của mình nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và...
Giống như smartphone, pin xe điện được cho là hoạt động hiệu quả nhất khi được sạc trong khoảng từ 20% đến 80% để tối ưu cả hiệu suất và tuổi thọ.
Một trong những tính năng được ca ngợi nhất của Apple trong vài năm trở lại đây có thể sẽ bị khai tử sau khi iPhone 18 ra mắt.
Bản cập nhật Windows 11 24H2 mới phát hành gần đây đã gây ra sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc hỏng dữ liệu trên một số mẫu SSD và HDD.
Vàng tinh thể thường được bán với mức giá cao hơn nhiều so với khối lượng do hiếm đến mức chỉ chiếm 1% lượng vàng được khai thác trên thế giới.