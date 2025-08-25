Tỷ phú Elon Musk mở mã nguồn mô hình Grok 2.5

Tỷ phú công nghệ Elon Musk ngày 24/8 thông báo công ty trí tuệ nhân tạo xAI của ông đã chính thức mở mã nguồn mô hình Grok 2.5.

Nguồn: xAI

Trong một bài đăng trên tài khoản X cá nhân, ông Musk nêu rõ bước đi này nhằm khuyến khích các nhà nghiên cứu, lập trình viên và cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tham gia khám phá, phát triển và mở rộng khả năng của nền tảng này.

Ngoài ra, ông Musk cũng cho biết mã nguồn của mô hình Grok 3 cũng sẽ được công bố trong khoảng 6 tháng tới, trong khi mô hình Grok 5 dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay.

Các mô hình Grok được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với những nền tảng AI hàng đầu hiện nay, qua đó đưa công ty xAI trở thành đối thủ đáng gờm trong hệ sinh thái AI đang bùng nổ. Việc công khai mã nguồn của các mô hình này không chỉ mang lại tính minh bạch mà còn thúc đẩy sự hợp tác trong cộng đồng AI toàn cầu.

Trước đó, tỷ phú Musk từng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc phát triển AI theo hướng mã nguồn mở là cần thiết cho sự đổi mới mang tính đạo đức, đồng thời góp phần giảm thiểu sức mạnh độc quyền của các tập đoàn công nghệ lớn trong lĩnh vực AI.

Nguồn vtv.vn