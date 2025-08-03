Thể thao
U23 nữ Australia dự giải Đông Nam Á với lực lượng “khủng”, thách thức ĐT nữ Việt Nam

U23 nữ Australia sẽ tham dự ASEAN Cup nữ 2025 với lực lượng mạnh, hứa hẹn sẽ là thách thức cho ĐT nữ Việt Nam trên đường đến với chức vô địch.

ASEAN Cup nữ 2025 diễn ra từ ngày 6 đến 19/8, tại Việt Nam. Bảng A diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), quy tụ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Campuchia. Bảng B tổ chức tại Việt Trì (Phú Thọ) gồm các đội: Philippines, Myanmar, U23 Australia và Timor-Leste. Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

U23 nữ Australia dự giải Đông Nam Á với lực lượng khủng, thách thức ĐT nữ Việt Nam

Naomi Chinnama, một trong những nhân tố nổi bật của U23 nữ Australia. (Ảnh: Getty).

Trước ngày tranh tài, U23 nữ Australia đã công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Việt Nam lần này. Theo đó, đây là những cầu thủ hay nhất trong lứa tuổi U23 của bóng đá nữ Australia đang thi đấu ở giải A-League nữ. Trong đó có 3 cầu thủ từng khoác áo ĐTQG nữ Australia là Isabel Gomez, Bryleeh Henry và Chloe Lincoln.

Bên cạnh đó là hàng loạt nhân tố đã có kinh nghiệm dự U20 World Cup nữ như Holly Furphy, Naomi Chinnama hay Sofia Sakalis

Sau lần gần nhất bị loại từ vòng bảng năm 2022, thầy trò HLV Joe Palatsides đang quyết tâm cạnh tranh chức vô địch của giải đấu năm nay. Đó sẽ là thách thức lớn cho ĐT nữ Việt Nam nếu 2 đội gặp nhau ở bán kết hoặc xa hơn là trận chung kết.

Trong lịch sử tham dự ASEAN Cup nữ, ĐT nữ Việt Nam giành 3 chức vô địch vào các năm 2006, 2012 và 2019. Thái Lan là đội vô địch nhiều nhất với 4 lần, trong khi Philippines hiện là đương kim vô địch.

