U23 nữ Australia dự giải Đông Nam Á với lực lượng “khủng”, thách thức ĐT nữ Việt Nam

{title}
{publish}
{head}
U23 nữ Australia sẽ tham dự ASEAN Cup nữ 2025 với lực lượng mạnh, hứa hẹn sẽ là thách thức cho ĐT nữ Việt Nam trên đường đến với chức vô địch.
ASEAN Cup nữ 2025 diễn ra từ ngày 6 đến 19/8, tại Việt Nam. Bảng A diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), quy tụ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Campuchia. Bảng B tổ chức tại Việt Trì (Phú Thọ) gồm các đội: Philippines, Myanmar, U23 Australia và Timor-Leste. Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.
Naomi Chinnama, một trong những nhân tố nổi bật của U23 nữ Australia. (Ảnh: Getty).
Trước ngày tranh tài, U23 nữ Australia đã công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Việt Nam lần này. Theo đó, đây là những cầu thủ hay nhất trong lứa tuổi U23 của bóng đá nữ Australia đang thi đấu ở giải A-League nữ. Trong đó có 3 cầu thủ từng khoác áo ĐTQG nữ Australia là Isabel Gomez, Bryleeh Henry và Chloe Lincoln.
Bên cạnh đó là hàng loạt nhân tố đã có kinh nghiệm dự U20 World Cup nữ như Holly Furphy, Naomi Chinnama hay Sofia Sakalis
Sau lần gần nhất bị loại từ vòng bảng năm 2022, thầy trò HLV Joe Palatsides đang quyết tâm cạnh tranh chức vô địch của giải đấu năm nay. Đó sẽ là thách thức lớn cho ĐT nữ Việt Nam nếu 2 đội gặp nhau ở bán kết hoặc xa hơn là trận chung kết.
Trong lịch sử tham dự ASEAN Cup nữ, ĐT nữ Việt Nam giành 3 chức vô địch vào các năm 2006, 2012 và 2019. Thái Lan là đội vô địch nhiều nhất với 4 lần, trong khi Philippines hiện là đương kim vô địch.
Nguồn vov.vn
Chiến thắng ngược 3-2 của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 chấm dứt chuỗi 40 lần thất bại của đội tuyển.
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
Nam Định hay CAHN sẽ có cơ hội chạm trán Ronaldo tại cúp C2 châu Á 2025/2026 nếu tiến sâu ở đấu trường này.
Ngày 1/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam sau thành tích xuất sắc giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025.
baophutho.vn Ngày 1/8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải...
Huyền thoại bất bại của UFC Khabib Nurmagomedov cho rằng việc chia hiệp trong MMA là vô nghĩa và đề xuất cải tổ triệt để: thi đấu liên tục 15 hoặc 25 phút tùy trận.
Ninh Bình FC được cho là đã hoàn tất việc bổ sung cầu thủ Việt kiều Evan Abran để tăng cường sức mạnh ở vị trí hậu vệ biên.