U23 Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết

U23 Trung Quốc trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 sau khi có chiến thắng lịch sử trước U23 Uzbekistan bằng loạt sút luân lưu may rủi.

U23 Trung Quốc sẽ là đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam. (Nguồn: AFC)

U23 Trung Quốc đã trở thành cái tên thứ 3 góp mặt ở bán kết U23 châu Á 2026 sau khi đánh bại U23 Uzbekistan ở loạt sút luân lưu may rủi.

U23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-2 ở màn “đấu súng” sau khi hòa đối thủ 0-0 trong 120 phút thi đấu.

Chiến thắng này giúp U23 Trung Quốc lập nên cột mốc mới khi lần đầu tiên góp mặt ở bán kết U23 châu Á sau 6 lần tham dự. Đáng chú ý, đoàn quân của ông Antonio Puche vẫn chưa để thua bàn nào ở giải đấu năm nay (không tính loạt sút luân lưu).

Trước đó, U23 Trung Quốc cũng làm nên kỳ tích với lần đầu vượt qua vòng bảng sau 5 kỳ tham dự gây thất vọng.

Với kết quả này, U23 Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam hiện đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp - ghi 8 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần.

Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam có dịp chạm trán U23 Trung Quốc trong lịch sử các vòng chung kết U23 châu Á.

Nguồn vietnam+