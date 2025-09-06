U23 Việt Nam rộng cửa lấy vé vào Vòng chung kết châu Á

Tối 6/9 trên Sân vận động Việt Trì, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận thi đấu thứ 2 của Bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 gặp U23 Singapore. Theo nhận định, Cả 2 đội tuyển đều có lực lượng tốt nhất cho trận đấu quan trọng này.

U23 Việt Nam Thực hiện nghi lễ chào cờ

U23 Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á, đặt mục tiêu đứng đầu bảng để giành vé dự vòng chung kết. Vì vậy, cuộc đối đầu Singapore sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam hoàn thiện lối chơi và khẳng định sức mạnh. Trong khi đó, U23 Singapore mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 bằng thất bại 1-2 trước U23 Yemen.

U23 Việt Nam chủ động tổ chức tấn công ngay từ đầu trận đấu

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, U23 Việt Nam chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Các cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng thủ môn Aizil Yazid của U23 Singapore thi đấu xuất sắc, nhiều lần cứu thua ngoạn mục.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam có cơ hội dứt điểm nhưng chưa ghi được bàn thắng trong hiệp 1

Phút 33, Lê Viktor có cú đệm bóng cận thành nhưng cột dọc từ chối bàn thắng. Đình Bắc, Văn Khang hay Văn Trường đều có cơ hội dứt điểm, song hoặc thiếu chính xác, hoặc bị thủ thành đối phương cản phá. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0 trong sự tiếc nuối của đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam gia tăng sức ép. Những cú sút của Đình Bắc, Văn Thuận hay Thanh Nhàn đều bị thủ môn đối phương xuất sắc từ chối. Phút 68, Thanh Nhàn dứt điểm trong vòng cấm nhưng xà ngang lại ngăn bàn thắng mở tỷ số.

Tình huống cứu thua ngay trên vạch vôi của cầu thủ U23 Singapore

Sức ép được các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra ngày càng lớn, và “trái ngọt” cũng đến khi phút 79, từ pha tấn công bên cánh trái, Phi Hoàng tạt bóng chuẩn xác để Văn Thuận bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành U23 Singapore, mang về bàn thắng quý giá cho U23 Việt Nam.

Với sự tập trung cao độ của các cầu thủ U23 Việt Nam, các đợt phản công của U23 Singapore không mấy hiệu quả

Những phút cuối, đội khách vùng lên tìm bàn gỡ nhưng không mấy hiệu quả. Không những vậy, phút 90+6, đội trưởng U23 Singapore nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, chấm dứt hy vọng của đội bóng này.

Đông đảo cổ động viên đã đến sân vận động Việt Trì cổ vũ tinh thần thi đấu cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 cho U23 Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò HLV Kim Sang Sik, đặc biệt là sự tỏa sáng đúng lúc của tiền đạo Văn Thuận. Chiến thắng này không chỉ giúp đội chủ nhà giữ vững ngôi đầu bảng mà còn tạo đà tâm lý tốt cho trận quyết đấu với U23 Yemen.

Hoàng Giang