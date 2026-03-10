Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 13

Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc cử tri các xã Bình Tuyền, Bình Nguyên để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 13 gồm các ông, bà: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; Đặng Huy Hà - Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hương - Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Xuân Hòa; Bùi Thị Hoàng Yến - Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Tuyền.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 13.

Sau khi đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 13 đến các cử tri, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên thể hiện quyết tâm đóng góp trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiêm công tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; giải quyết các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; cải cách hành chính; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp; nâng cao đời sống Nhân dân.

Cử tri xã Bình Tuyền và xã Bình Nguyên đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn khi các ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ hiện thực hóa chương trình hành động; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề để các ứng cử viên nắm bắt như nâng hạn mức cho vay vốn từ nguồn tín dụng ưu đãi đối với hội viên phụ nữ; xử lý các tồn tại trong công tác quy hoạch sử dụng các loại đất trên địa bàn; đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ Nhân dân.

Đại diện cử tri xã Bình Tuyền phát biểu ý kiến.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và Nhân dân. Đồng chí đề nghị các cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia bầu cử; sáng suốt lựa chọn các đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Lưu Trường