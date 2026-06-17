Ứng dụng công nghệ CGI và AI trong “Mesdames Thanh Sắc”

Trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ 19/6/2026, phim điện ảnh “Mesdames Thanh Sắc” vừa có buổi công chiếu ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực, phim còn gây ấn tượng bởi sự đầu tư mạnh tay cho hình ảnh, với việc ứng dụng công nghệ để tái hiện bối cảnh Sài Gòn những năm 1960.

Ê-kíp làm phim giao lưu cùng khán giả trong buổi công chiếu ra mắt. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Được xem là một trong những dự án điện ảnh Việt Nam gây chú ý trong mùa hè năm nay, “Mesdames Thanh Sắc” đánh dấu sự kết hợp giữa nhà sản xuất Thanh Hằng, đạo diễn Thắng Vũ cùng dàn diễn viên tên tuổi. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu, ghen tuông và khát vọng đổi đời, bộ phim còn mở ra những góc nhìn về thân phận con người phía sau vẻ hào nhoáng của một thời kỳ nhiều biến động.

Trong buổi công chiếu ra mắt, phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách mời về phần hình ảnh, phục trang và bầu không khí Sài Gòn thập niên 1960 được tái hiện công phu. Giám đốc sáng tạo Tùng Leo cho biết, ê-kíp đặc biệt chú trọng đến đời sống văn hóa, kiến trúc và thời trang của giai đoạn này nhằm mang đến cảm giác chân thực nhất cho khán giả.

Đáng chú ý, ê-kíp đã sử dụng công nghệ CGI kết hợp AI để tái hiện hàng loạt địa danh quen thuộc của Sài Gòn xưa như chợ Bến Thành, khách sạn Majestic hay những tuyến phố đặc trưng của thập niên 1960. Theo nhà sản xuất, CGI và thiết kế mỹ thuật là hạng mục tiêu tốn kinh phí lớn nhất của dự án. Riêng phần kỹ xảo chiếm khoảng 20% tổng ngân sách sản xuất.

"Mesdames Thanh Sắc" quy tụ dàn diễn viên thực lực. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đạo diễn Thắng Vũ cho biết, tham vọng của đoàn phim là phục dựng một Sài Gòn chân thực thay vì chỉ tạo ra những hình ảnh mang tính minh họa. "Chúng tôi không muốn khán giả chỉ thấy một phông nền cổ điển. Chúng tôi muốn tái hiện đúng tinh thần, không khí và hơi thở của Sài Gòn thời kỳ đó”, Thắng Vũ nhấn mạnh.

Và để hiện thực hóa mục tiêu này, dự án đã huy động khoảng 60-70 chuyên gia kỹ xảo từ Việt Nam, Singapore và Pháp, chia thành 6 nhóm làm việc trong nhiều tháng liên tục.

Tại buổi công chiếu ra mắt phim, dàn diễn viên cũng mang đến nhiều chia sẻ thú vị. Đảm nhận vai nữ chính Cầm Thanh, Thanh Hằng chia sẻ đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp bậc nhất mà cô từng thể hiện. Nhân vật Cầm Thanh trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc từ yêu thương, tổn thương, phản kháng cho đến tuyệt vọng, buộc nữ diễn viên phải liên tục điều chỉnh cảm xúc ở từng giai đoạn khác nhau.

Vai diễn Cầm Thanh của Thanh Hằng là vai diễn đòi hỏi thể hiện chiều sâu tâm lý phức tạp. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Trong khi đó, Lương Thế Thành cho hay việc hợp tác lần đầu với Thanh Hằng mang đến cho anh không ít áp lực, nhất là khi cả hai phải thực hiện những cảnh diễn đòi hỏi sự ăn ý tốt nhất. Vào vai Bá Dũng - một người đàn ông nhiều tham vọng, đào hoa nhưng cũng hết mình vì tình yêu, với Lương Thế Thành cũng là cơ hội để anh thoát khỏi hình ảnh quen thuộc trong các vai diễn trên màn ảnh nhỏ.

Ở tuyến nhân vật phản diện, Hồng Ánh và Khane Nguyễn cũng nhận được nhiều sự chú ý. Hồng Ánh cho biết vai bà Sắc là một trong những vai phản diện gai góc nhất nữ diễn viên từng đảm nhận trên màn ảnh rộng. Trong khi đó, Khane Nguyễn thừa nhận anh từng rất áp lực khi lần đầu đóng phim điện ảnh và phải thực hiện nhiều cảnh quay khó cùng các đàn anh, đàn chị giàu kinh nghiệm.

Tại buổi ra mắt, quá trình kiểm duyệt bộ phim là một trong những vấn đề được truyền thông quan tâm, bởi tác phẩm đề cập nhiều góc khuất của xã hội Sài Gòn xưa. Đại diện nhà sản xuất cho biết ê-kíp khá bất ngờ khi phim chỉ phải chỉnh sửa một cảnh duy nhất, đó là cắt một cú máy cận trong cảnh tạt axit, còn lại hầu hết các chi tiết đều được giữ nguyên.

Thanh Hằng cho rằng dù khai thác nhiều mặt tối của xã hội nhưng tác phẩm vẫn hướng đến thông điệp nhân văn về sự tha thứ, buông bỏ và hành trình chữa lành của con người sau những tổn thương.

Với sự đầu tư lớn cho mỹ thuật và diễn xuất, bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại phòng vé khi chính thức ra mắt khán giả.

Theo nhandan.vn