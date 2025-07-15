Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn

Xác định chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả cao, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động, công tác công đoàn và các phong trào thi đua. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex nắm bắt thông tin, tham gia các chương trình trực tuyến do Công đoàn tổ chức.

Để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động công đoàn mang lại hiệu quả, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, tổ chức các hoạt động tại cơ sở. Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì Trang thông tin Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, fanpage Công đoàn tỉnh Phú Thọ với trên 3.200 người theo dõi; các Công đoàn cơ sở cũng xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động các trang fanpage của công đoàn tại đơn vị, doanh nghiệp với số lượng người theo dõi cao; cùng với đó, thành lập các hội, nhóm zalo, facebook riêng để cập nhật, đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh các hoạt động của tổ chức công đoàn, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của công đoàn... Qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Các Công đoàn cơ sở cũng vận động cán bộ, đoàn viên tham gia hướng dẫn người lao động mới sử dụng các nền tảng, ứng dụng công nghệ số trong quá trình làm việc, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tham gia các cuộc thi, chương trình trực tuyến do cấp trên tổ chức... Đồng thời, công đoàn triển khai ứng dụng các phần mềm theo dõi, quản lý đoàn viên, quản lý biểu mẫu, quản lý tài chính, thực hiện cập nhật báo cáo thống kê trong hệ thống, giúp việc quản lý được chính xác, khoa học.

Chị Phan Thị Tuyết Mai – Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex cho biết: Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động của Công đoàn các cấp đều được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai nhanh chóng, kịp thời đến đoàn viên, người lao động. Nếu như trước đây, mỗi khi có hoạt động gì của công đoàn, chúng tôi phải trực tiếp đến từng tổ, bộ phận trong công ty để tuyên truyền, vận động đoàn viên thì giờ đây chỉ cần thao tác trên máy tính hay chiếc điện thoại thông minh, chúng tôi có thể triển khai thông tin, hoạt động lên trang fanpage chung của toàn công ty và cả các nhóm riêng của mỗi bộ phận, nếu có việc gấp cũng có thể tổ chức họp trực tuyến để mọi người nhanh chóng nắm bắt thông tin. Ngoài ra, khi có vấn đề phát sinh, đoàn viên, người lao động cũng có thể chủ động phản ánh, trao đổi để cán bộ công đoàn tại cơ sở nắm bắt, tìm hiểu và đề ra phương án tháo gỡ nhằm đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Có thể thấy, với sự triển khai tích cực từ các cấp Công đoàn cùng sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn đã góp phần rút ngắn thời gian, khoảng cách, giúp mọi người nắm bắt, tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời; đồng thời mang lại những hiệu quả thiết thực, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tương tác với đoàn viên, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Mai Hoa