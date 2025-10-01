Thanh Thủy:

Ứng dụng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Những năm gần đây, Đội Quản lý Điện lực (QLĐL) khu vực Thanh Thủy, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành lưới điện. Bằng cách kết hợp giữa đầu tư thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực, đơn vị đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhân viên vận hành điện lực theo dõi trạng thái vận hành lưới điện trực quan tại trụ sở đơn vị thông qua hệ thống SCADA/DMS

Với mục tiêu tối ưu hóa vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và minh bạch, Đội QLĐL khu vực Thanh Thủy đã chú trọng đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống công nghệ cao. Hệ thống SCADA/DMS, công tơ điện tử, thiết bị đo xa, camera giám sát và các hệ thống cảnh báo sự cố từ xa được đưa vào vận hành đồng bộ, giúp công nhân giám sát tình trạng lưới điện theo thời gian thực, nhanh chóng khoanh vùng và xử lý khi có sự cố xảy ra.

Một trong những điểm nhấn trong quá trình hiện đại hóa là việc lắp đặt thiết bị đóng cắt thông minh như LBS (Load Break Switch) và Recloser. Các thiết bị này cho phép thực hiện thao tác từ xa, giảm thiểu thời gian mất điện và hạn chế phạm vi ảnh hưởng đến khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tính linh hoạt và khả năng tự động hóa của lưới điện trung áp. Ông Nguyễn Trọng Điểm - Đội phó Đội QLĐL khu vực Thanh Thủy cho biết: “Kết quả của những nỗ lực này được thể hiện rõ qua các chỉ tiêu kỹ thuật như SAIDI (thời gian mất điện trung bình của khách hàng) và SAIFI (số lần mất điện trung bình). Theo thống kê từ đơn vị, hai chỉ số này đã được cải thiện đáng kể qua từng năm. Không chỉ dừng lại ở đầu tư thiết bị, Đội còn tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, xử lý sớm các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây sự cố. Song song đó là các hoạt động tuyên truyền về an toàn điện, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ hành lang lưới điện và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Một yếu tố quan trọng khác trong thành công của Đội QLĐL khu vực Thanh Thủy chính là nguồn nhân lực. Con người được xác định là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả trong khai thác công nghệ. Đội thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện cán bộ công nhân viên về vận hành lưới điện thông minh, kỹ năng ứng phó sự cố và đảm bảo an toàn lao động. Nhờ đó, đội ngũ công nhân kỹ thuật không chỉ làm chủ các thiết bị hiện đại mà còn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong công việc hằng ngày. Không chỉ chú trọng tới vận hành kỹ thuật, Đội QLĐLKV Thanh Thủy còn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động. Các thủ tục hành chính liên quan đến ngành điện được số hóa mạnh mẽ thông qua nhiều nền tảng như website chăm sóc khách hàng, ứng dụng EVNNPC CSKH, Zalo OA... Khách hàng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác như đăng ký cấp điện mới, theo dõi chỉ số công tơ, thanh toán tiền điện trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí. Việc tích hợp công nghệ vào dịch vụ đã giúp nâng cao sự hài lòng, tạo mối quan hệ gắn kết hơn giữa ngành điện với người dân.

Nhân viên điện lực điều khiển bay flycam để kiểm tra lưới điện

Nhằm tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện từ lưới điện thông minh, thời gian tới, Đội QLĐL khu vực Thanh Thủy tiếp tục bám sát chiến lược chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Phú Thọ, hướng tới xây dựng lưới điện thông minh, tự động hóa cao, có khả năng tự phát hiện, cô lập sự cố và khôi phục cấp điện nhanh chóng. Đồng thời, công tác quản lý kỹ thuật, vận hành tiếp tục được số hóa toàn diện, góp phần minh bạch hóa quy trình vận hành, tăng cường khả năng kiểm soát và phản ứng nhanh với các tình huống bất thường.

Với những kết quả đạt được cùng tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và quyết tâm đổi mới, Đội QLĐL khu vực Thanh Thủy đang khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa ngành điện. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng sống của người dân, đồng thời góp phần xây dựng ngành Điện lực Việt Nam ngày càng hiện đại, thông minh và bền vững.

Anh Thơ- Xuân Ngọc