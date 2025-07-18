Ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 01/CĐ-CT ngày 17/7/2025 việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đồng bộ, quyết liệt nhằm chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương và đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của Nhân dân; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, công trình thủy lợi, đê điều và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Các địa phương cần tổ chức kiểm tra, rà soát lại các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là cảnh báo về mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời thông tin đến người dân. Công tác thông tin, tuyên truyền cần được đẩy mạnh, đảm bảo mọi người dân nắm bắt được các cảnh báo và chủ động các biện pháp phòng tránh. Các lực lượng xung kích tại cơ sở cần được huy động, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cần hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là các diện tích lúa mới gieo cấy, hoa màu và thủy sản. Các hồ chứa, đập thủy lợi cần được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kế hoạch xả lũ (nếu cần) phải được tính toán khoa học, thông báo rộng rãi đến người dân vùng hạ du để chủ động di dời và phòng tránh.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng được đặc biệt chú trọng. Các tuyến đường xung yếu, các điểm ngập úng, sạt lở có nguy cơ cao phải được kiểm soát chặt chẽ, có phương án phân luồng giao thông hoặc cấm đường nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ngành điện lực cần có phương án đảm bảo an toàn hệ thống điện, tránh các sự cố do mưa bão gây ra.

Các sở, ban, ngành và địa phương duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có những chỉ đạo kịp thời. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và sự chủ động của người dân là yếu tố then chốt để giảm thiểu tối đa thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và bão gây ra.

Văn Lang