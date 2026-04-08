Ươm mầm năng khiếu thể thao

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh giáo dục thể chất và phát triển phong trào thể thao học đường. Qua đó, không chỉ giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu thể thao mà còn góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.

Học viên năng khiếu bóng đá được tập luyện theo giáo án đảm bảo khoa học, linh hoạt giúp nhiều tài năng nhí thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Học viên lớp Cầu lông Mạnk Nguyễn Badminton luyện tập chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng.

Trong môi trường học đường, năng khiếu thể thao của học sinh thường bộc lộ khá sớm thông qua các giờ học thể dục, hoạt động ngoại khóa hay các giải thi đấu phong trào. Nhiều em có tố chất nổi bật về tốc độ, sức bền, sự khéo léo hoặc tư duy chiến thuật. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện kịp thời và có định hướng bồi dưỡng phù hợp, những năng khiếu này rất dễ bị mai một.

Nhận thức rõ điều đó, nhiều trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển thể thao học đường theo hướng bài bản, khoa học. Bên cạnh việc duy trì tốt các tiết học thể dục chính khóa, các trường còn thành lập các câu lạc bộ thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh... thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đây chính là môi trường thuận lợi để các em vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thể hiện và phát triển năng khiếu.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên thể dục đóng vai trò then chốt trong việc “ươm mầm” tài năng. Không chỉ giảng dạy kiến thức cơ bản, giáo viên còn là người trực tiếp quan sát, phát hiện và định hướng cho học sinh. Nhiều thầy cô đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật phương pháp huấn luyện mới để phù hợp với từng đối tượng học sinh. Sự tâm huyết, tận tình của giáo viên chính là yếu tố quan trọng giúp các em phát huy tối đa khả năng của mình.

Được luyện tập, thi đấu cọ sát từ sớm giúp các em phát huy năng khiếu của mình.

Việc duy trì tập luyện thường xuyên đã tạo nên sân chơi ngoại khóa lành mạnh, bổ ích, vừa đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, vừa giúp các em giải tỏa áp lực học tập. Nhiều trường học còn chú trọng phát huy năng khiếu, tạo điều kiện để học sinh yêu thích và gắn bó lâu dài với các môn thể thao thông qua việc duy trì thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ trên nền nhạc; đồng thời mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB thể thao.

Những giờ luyện tập, thi đấu giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý chí vượt khó, tinh thần đồng đội và kỹ năng phối hợp tập thể. Đây là nền tảng quan trọng giúp các em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống, sẵn sàng thích nghi với môi trường xã hội trong tương lai.

Bên cạnh đó, các lớp năng khiếu thể thao như bóng bàn, bóng đá, cầu lông, taekwondo, karate, vovinam, võ cổ truyền Bình Định, pickleball, bơi... đang thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các chương trình tập luyện được thiết kế khoa học, phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Thông qua quá trình rèn luyện, các em không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn được giáo dục về đạo đức, ý chí và tinh thần tự giác. Từ các lớp năng khiếu này, nhiều vận động viên đã được phát hiện, bồi dưỡng và từng bước khẳng định mình ở các giải đấu cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Tại Trung tâm đào tạo bóng bàn Đoan Hùng (xã Chí Đám), mỗi buổi chiều có khoảng 30 học viên từ 5 đến 16 tuổi tham gia luyện tập. Không khí tập luyện sôi nổi, nghiêm túc đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào bóng bàn trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Nhiều học sinh được đào tạo tại đây đã đạt thành tích cao tại các giải trẻ trong và ngoài tỉnh, góp phần khẳng định hiệu quả của mô hình đào tạo năng khiếu từ cơ sở.

Đặc biệt, nhiều học viên góp mặt tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024 ở cả ba cấp học, Trung tâm đào tạo bóng bàn Đoan Hùng đã đóng góp hơn chục huy chương các loại cho tỉnh. Thành tích này không chỉ là kết quả của quá trình đào tạo bài bản mà còn là minh chứng cho hiệu quả của việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao từ sớm.

Các VĐV nhí tham gia giải đấu do Liên đoàn Karate Vĩnh Phúc tổ chức

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, thầy Dương Ngọc Hà chia sẻ: Với các em học sinh, đặc biệt là lứa tuổi tiểu học vốn hiếu động và khó tập trung, việc rèn luyện đòi hỏi sự kiên nhẫn và phương pháp phù hợp. Nhờ đó, các em dần hình thành phản xạ tốt, nắm vững kỹ thuật và phát huy được năng khiếu của mình.

Hiện nay, nhiều học sinh của Trung tâm đang tích cực luyện tập để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026. Đây là sân chơi lớn, nơi các em có cơ hội thể hiện tài năng, giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Có thể khẳng định, thể thao học đường đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện cho học sinh. Khi được quan tâm đầu tư đúng hướng, đây sẽ là “cái nôi” nuôi dưỡng tài năng, góp phần xây dựng nguồn lực vận động viên chất lượng cho thể thao nước nhà.

Ươm mầm năng khiếu thể thao cho học sinh vì thế không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển con người Việt Nam khỏe mạnh, năng động và toàn diện trong thời kỳ mới.

Phương Thanh