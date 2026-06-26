Ươm những “hạt giống đỏ”

Ở xã vùng cao Tân Mai, từ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đến phát triển kinh tế, ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên ưu tú được phát hiện, rèn luyện và trưởng thành. Chính những “hạt giống đỏ” được ươm mầm từ cơ sở ấy đã giúp Đảng bộ xã Tân Mai đang từng bước trẻ hóa đội ngũ, củng cố sức mạnh tổ chức Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Thường trực Đảng ủy xã Tân Mai làm việc với Chi bộ xóm Đá Đỏ nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.

Chủ động tạo nguồn từ cơ sở

Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống của một bộ phận người dân còn thấp, việc tạo nguồn kết nạp đảng viên ở Tân Mai từng gặp không ít trở ngại. Nhiều thanh niên đi làm ăn xa, số quần chúng trẻ có trình độ, có khát vọng cống hiến tại địa phương chưa nhiều. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy xã xác định muốn phát triển Đảng bền vững phải bắt đầu từ cơ sở, từ các phong trào quần chúng và từ chính những người đang hằng ngày đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Bởi vậy, thay vì chờ nguồn giới thiệu, các chi bộ được giao nhiệm vụ chủ động rà soát, phát hiện những cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác xã hội, phong trào đoàn thể để theo dõi, giúp đỡ. Công tác phát triển Đảng được gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các tổ chức đoàn thể trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng trong việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Mai cho biết: Đảng ủy xác định phát triển đảng viên quan trọng nhất là tạo được nguồn kế cận có chất lượng. Vì vậy, Đảng uỷ xã chỉ đạo các chi bộ bám sát cơ sở, phát hiện những quần chúng thực sự tiêu biểu trong phong trào để bồi dưỡng, thử thách và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Từ định hướng đó, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã trở thành những “vườn ươm” quan trọng. Hội Phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, qua đó, giới thiệu nhiều hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh cũng chú trọng phát hiện những hội viên gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng để tạo nguồn phát triển Đảng.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên đang khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tạo nguồn đảng viên trẻ. Thông qua các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới hay hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, nhiều đoàn viên đã trưởng thành rõ nét cả về nhận thức chính trị lẫn tinh thần trách nhiệm. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 10 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Công tác phát triển Đảng ở Tân Mai được bắt đầu từ việc bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân và phát hiện những nhân tố tích cực trong cộng đồng.

Tăng sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Với Đảng bộ xã Tân Mai, công tác phát triển Đảng không dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp mà hướng tới mục tiêu cao hơn: Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có năng lực và uy tín trong cộng đồng dân cư.

Sau khi được kết nạp, mỗi đảng viên mới đều được chi bộ phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ; tạo điều kiện tham gia các hoạt động để tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực công tác. Từ những công việc cụ thể như vận động người dân hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự hay phát triển kinh tế gia đình, nhiều đảng viên trẻ đã từng bước khẳng định vai trò hạt nhân ở cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Mai chia sẻ: Phát triển đảng viên chỉ thực sự có ý nghĩa khi những đảng viên mới phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực tiễn. Vì vậy, Đảng ủy luôn quan tâm công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện để mỗi đảng viên sau khi kết nạp tiếp tục trưởng thành, đóng góp tích cực cho địa phương.

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ xã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, tổ chức sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đồng thời tạo điều kiện để đảng viên tiếp cận nhanh hơn các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đến nay, 42/42 chi bộ trên địa bàn xã đã thực hiện sinh hoạt trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, phát huy dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong đảng viên. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ngày càng được củng cố.

Từ những kết quả bước đầu, công tác phát triển Đảng ở Tân Mai đang tạo ra sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã kết nạp 12 đảng viên, đạt 70,58% kế hoạch năm. Quan trọng hơn, nhiều đảng viên trẻ sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào ở địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong cộng đồng.

Giữa những bản làng vùng cao còn không ít khó khăn, việc kiên trì tạo nguồn đảng viên trẻ hôm nay chính là cách Tân Mai chuẩn bị cho tương lai. Bởi mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ là sự bổ sung về lực lượng, mà còn là sự tiếp nối của trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Minh Vũ