Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ưu đãi hỗ trợ sinh sản cho nhân viên y tế

Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhân viên y tế trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên “Vì hạnh phúc người thầy thuốc”, dành cho nhân viên y tế trên toàn quốc có nhu cầu thăm khám và sử dụng dịch vụ hỗ trợ sinh sản.

Ưu đãi hỗ trợ sinh sản cho nhân viên y tế

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học trực tiếp tiếp nhận, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Chương trình được triển khai với mục tiêu hỗ trợ thiết thực về tài chính, tạo điều kiện để nhân viên y tế tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng cao, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị hiếm muộn - vô sinh, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn và sự sẻ chia trong cộng đồng ngành y.

Theo đó, từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2026, các nhân viên y tế khi thực hiện mỗi chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ sẽ được giảm trực tiếp 10 triệu đồng/chu kỳ, khấu trừ một lần vào chi phí dịch vụ tại thời điểm chọc hút trứng. Chương trình không áp dụng cho chi phí thuốc điều trị, các dịch vụ theo yêu cầu ngoài danh mục hỗ trợ sinh sản và không cộng dồn với các chương trình ưu đãi khác.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ xác định đây không chỉ là một hoạt động ưu đãi dịch vụ, mà còn là hành động tri ân sâu sắc đối với đội ngũ thầy thuốc - những người luôn tận tụy, hy sinh vì sức khỏe cộng đồng...

Ưu đãi hỗ trợ sinh sản cho nhân viên y tế

Quy trình làm IVF tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ được tiến hành bằng máy móc hiện đại và đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Với đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng sự đồng hành đầy trách nhiệm, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ kỳ vọng chương trình “Vì hạnh phúc người thầy thuốc” sẽ mang lại cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình nhân viên y tế, góp phần xây dựng một cộng đồng ngành y hạnh phúc, bền vững và nhân văn hơn.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhân viên y tế tỉnh Phú Thọ Hỗ trợ Bệnh viện Thụ tinh trong ống nghiệm chương trình ưu đãi Tri ân Hạnh phúc gia đình Sự nghiệp Toàn quốc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp

8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp
2026-01-14 13:02:00

Tuyến giáp đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hệ thống nội tiết và chuyển hóa. Việc thiết lập một chế độ dinh dưỡng khoa học không chỉ hỗ trợ chức năng tuyến giáp mà...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long