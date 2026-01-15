Ưu đãi hỗ trợ sinh sản cho nhân viên y tế

Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhân viên y tế trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên “Vì hạnh phúc người thầy thuốc”, dành cho nhân viên y tế trên toàn quốc có nhu cầu thăm khám và sử dụng dịch vụ hỗ trợ sinh sản.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học trực tiếp tiếp nhận, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Chương trình được triển khai với mục tiêu hỗ trợ thiết thực về tài chính, tạo điều kiện để nhân viên y tế tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng cao, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị hiếm muộn - vô sinh, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn và sự sẻ chia trong cộng đồng ngành y.

Theo đó, từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2026, các nhân viên y tế khi thực hiện mỗi chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ sẽ được giảm trực tiếp 10 triệu đồng/chu kỳ, khấu trừ một lần vào chi phí dịch vụ tại thời điểm chọc hút trứng. Chương trình không áp dụng cho chi phí thuốc điều trị, các dịch vụ theo yêu cầu ngoài danh mục hỗ trợ sinh sản và không cộng dồn với các chương trình ưu đãi khác.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ xác định đây không chỉ là một hoạt động ưu đãi dịch vụ, mà còn là hành động tri ân sâu sắc đối với đội ngũ thầy thuốc - những người luôn tận tụy, hy sinh vì sức khỏe cộng đồng...

Quy trình làm IVF tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ được tiến hành bằng máy móc hiện đại và đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Với đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng sự đồng hành đầy trách nhiệm, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ kỳ vọng chương trình “Vì hạnh phúc người thầy thuốc” sẽ mang lại cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình nhân viên y tế, góp phần xây dựng một cộng đồng ngành y hạnh phúc, bền vững và nhân văn hơn.

Lê Minh