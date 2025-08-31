Ủy ban châu Âu đề xuất tăng gấp 5 lần chi tiêu quốc phòng

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới đây đã kêu gọi tăng gấp năm lần chi tiêu quốc phòng nhằm nâng cao năng lực quân sự và thúc đẩy đổi mới công nghệ của châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Latvia, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi tăng gấp năm lần chi tiêu quốc phòng tại Liên minh Châu Âu (EU) và tăng gấp mười lần khả năng cơ động quân sự, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tái vũ trang châu Âu để đối phó với các mối đe dọa toàn cầu. Đề xuất này nằm trong khuôn khổ ngân sách dài hạn 2 nghìn tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034, trong đó 131 tỷ euro dành riêng cho lĩnh vực quốc phòng và không gian và là một mức tăng đáng kể so với ngân sách hiện tại. Bà von der Leyen nhấn mạnh rằng, động thái này không chỉ nhằm nâng cao năng lực quân sự mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ và tăng trưởng kinh tế của Khối.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong buổi họp báo về đề xuất ngân sách bảy năm tiếp theo của EU, tại Brussels. Ảnh: Reuters

Theo bà von der Leyen, châu Âu cần chủ động và độc lập trong bảo đảm an ninh của liên minh, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Việc tăng chi tiêu quốc phòng lên gấp năm lần sẽ góp phần nâng cao năng lực quốc phòng, giúp lấp đầy khoảng trống trong sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa, đạn dược và công nghệ cao. Khoản đầu tư này sẽ không chỉ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới công nghệ và tăng trưởng kinh tế của châu Âu.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất chiến lược quốc phòng với tên gọi “Tái vũ trang Châu Âu”, và sau đó được đổi thành “Sẵn sàng 2030” sau khi vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên. Chiến lược này nhằm mục đích thu hút khoảng 800 tỷ euro trong bốn năm để hỗ trợ năng lực quốc phòng châu Âu. Tháng 5 vừa qua, Liên minh Châu Âu cũng đã phê duyệt việc thành lập một cơ sở tín dụng SAFE trị giá 150 tỷ euro để tăng sản lượng vũ khí, cùng với việc phân bổ khoảng 650 tỷ euro từ ngân sách của các quốc gia thành viên.

Lời kêu gọi tăng gấp 5 lần chi tiêu quốc phòng của Chủ tịch EC được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến an ninh của châu Âu. Ngoài ra, hiện nay, trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Trump có xu hướng giảm sự hiện diện quân sự tại châu Âu, các nước EU buộc phải tăng cường năng lực quốc phòng, từng bước giảm sự phụ thuộc vào vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ. Theo giới phân tích, đề xuất của Chủ tịch EC tăng chi tiêu quốc phòng là cần thiết, tuy nhiên cần tiến hành cân bằng để tránh ảnh hưởng đến phúc lợi xã hội.

