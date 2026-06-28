Va chạm giữa xe tải và xe khách trên Quốc lộ 6, 20 hành khách thoát nạn

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, đêm 27/6, tại Km145+900, Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tam Hòa, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 29E-538.91 di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội và xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 26B-005.59 lưu thông hướng ngược lại.

Vụ va chạm giữa xe tải và xe khách làm xe khách bị lao ra mép đường và hư hỏng nặng phần đầu.

Vụ va chạm làm xe khách bị lao ra mép đường, 20 hành khách đã kịp thời ra khỏi xe. Lái xe khách là Phạm Văn Hùng (sinh năm 1998), thường trú tại tỉnh Quảng Ninh bị thương nhẹ đã đưa đi cấp cứu. Lái xe tải là Quàng Văn Tiếp (sinh năm 1989), trú tại tỉnh Sơn La cùng hành khách đã may mắn an toàn. Tuy nhiên, 2 phương tiện đều bị hư hỏng.

Vụ va chạm làm xe tải bị hư hỏng phần đuôi.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã Pà Cò, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Mai Châu đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vụ việc theo quy định.

P.V