Vai trò của Ban Công tác mặt trận ở cơ sở

Với phương châm bám sát cơ sở, Ban Công tác mặt trận các xã, phường trong tỉnh đã phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên địa bàn xã Bình Tuyền đang triển khai thi công 5 dự án điện, trong đó có 1 dự án trọng điểm quốc gia, 4 dự án trọng điểm cấp nguồn cho tỉnh, gồm: Dự án Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đấu nối; Dự án Trạm biến áp 220kV Bá Thiện và đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện; Dự án Đường dây 110kV Bá Thiện - Khai Quang; Dự án Xuất tuyến đường dây 110kV sau TBA 220kV Bá Thiện; Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là những công trình quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho tỉnh Phú Thọ cũng như khu vực miền Bắc.

Các dự án điện trên địa bàn xã Bình Tuyền được triển khai thuận lợi nhờ sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân.

Được sự tuyên truyền vận động của Ban Công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị và cấp ủy, chính quyền địa phương về Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, một dự án điện trọng điểm quốc gia, ông Lưu Văn Hai, thôn Đồng Giang, xã Bình Tuyền đã đồng thuận bàn giao hơn 5 sào đất nông nghiệp của gia đình để Nhà nước triển khai thi công công trình. Ông Hai cho biết: “Nhận thức rõ lợi ích của các dự án, chúng tôi luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao trách nhiệm để việc giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn”.

Theo ông Diệp Văn Long - Ban Công tác mặt trận thôn Đồng Giang: Để tạo đồng thuận trong Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là các hộ dân có liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng chấp hành tốt quy định của Nhà nước. Đồng thời, thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, phân công cán bộ đến từng địa bàn dân cư, từng gia đình nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức để người dân hiểu chính sách bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng.

Tại xã Bình Nguyên, Ban Công tác mặt trận thôn Vải duy trì đều đặn các cuộc họp giao ban để triển khai công việc; đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt nhiệm vụ của thôn. Trong đó, thường xuyên vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, xây dựng khu dân cư sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thôn, xóm văn hóa...

Ban Công tác mặt trận thôn Vải, xã Bình Nguyên tuyên truyền, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Nguyễn Việt Nhật - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Nguyên cho biết: Xã duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Công tác mặt trận các thôn, đồng thời đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết trong Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc là tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nguyệt Đức đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban Công tác mặt trận các thôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức thực hiện các tiêu chí, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, lồng ghép với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công; xây dựng đời sống văn hóa, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đảm bảo an sinh xã hội; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến...

Đường làng ở xã Nguyệt Đức luôn sạch đẹp.

Ông Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nguyệt Đức chia sẻ: "Việc duy trì và xây dựng tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp được Ban Công tác mặt trận các thôn dân cư triển khai hiệu quả. Thông qua tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân tích cực đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Nhiều tuyến đường được trồng cây xanh, trang trí hoa, cây cảnh, vẽ tranh tường, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới của làng quê thêm khởi sắc".

Làng quê trù phú.

Vai trò của Ban Công tác mặt trận các khu dân cư đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

