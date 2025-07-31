Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Vận động viên Phú Thọ giành Huy chương Vàng tại Giải Pencak Silat châu Á 2025

Vừa qua, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ bế mạc và trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao trong khuôn khổ Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 9 - năm 2025. VĐV Nguyễn Đức Hậu thuộc biên chế của thể thao Phú Thọ xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân 45kg sau khi vượt qua đối thủ đến từ Indonesia.

Vận động viên Phú Thọ giành Huy chương Vàng tại Giải Pencak Silat châu Á 2025

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng hạng cân 45kg cho VĐV Nguyễn Đức Hậu (vị trí số 1).

Tại giải đấu năm nay, Pencak Silat Phú Thọ có 2 VĐV là Nguyễn Đức Hậu và Trịnh Văn Dương cùng HLV Lê Tiến Tuấn trong thành phần Đội tuyển Quốc gia. Kết thúc toàn bộ nội dung thi đấu, các võ sĩ của chủ nhà Việt Nam đã giành 17 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng, cán đích ở vị trí Nhất toàn đoàn.

Vận động viên Phú Thọ giành Huy chương Vàng tại Giải Pencak Silat châu Á 2025

VĐV Nguyễn Đức Hậu chia sẻ niềm vui bên cạnh HLV Lê Tiến Tuấn.

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 24 - 31/7 với sự góp mặt của gần 400 VĐV, HLV đến từ 10 quốc gia châu Á gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Lào, Singapore, Indonesia, Philippines, Uzbekistan và Kazakhstan.

Việc được thi đấu và giành thành tích tốt trước những VĐV hàng đầu ở châu lục sẽ giúp các võ sĩ của đất Tổ thêm tự tin và bản lĩnh thi đấu để hướng tới những thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

Quốc Đại


Quốc Đại

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Châu Á Huy chương vàng Pencak silat Phú thọ Thành tích cao Indonesia Trao thưởng Đội tuyển quốc gia Thể thao Biên chế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long