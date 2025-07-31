Vận động viên Phú Thọ giành Huy chương Vàng tại Giải Pencak Silat châu Á 2025

Vừa qua, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ bế mạc và trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao trong khuôn khổ Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 9 - năm 2025. VĐV Nguyễn Đức Hậu thuộc biên chế của thể thao Phú Thọ xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân 45kg sau khi vượt qua đối thủ đến từ Indonesia.

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng hạng cân 45kg cho VĐV Nguyễn Đức Hậu (vị trí số 1).

Tại giải đấu năm nay, Pencak Silat Phú Thọ có 2 VĐV là Nguyễn Đức Hậu và Trịnh Văn Dương cùng HLV Lê Tiến Tuấn trong thành phần Đội tuyển Quốc gia. Kết thúc toàn bộ nội dung thi đấu, các võ sĩ của chủ nhà Việt Nam đã giành 17 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng, cán đích ở vị trí Nhất toàn đoàn.

VĐV Nguyễn Đức Hậu chia sẻ niềm vui bên cạnh HLV Lê Tiến Tuấn.

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 24 - 31/7 với sự góp mặt của gần 400 VĐV, HLV đến từ 10 quốc gia châu Á gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Lào, Singapore, Indonesia, Philippines, Uzbekistan và Kazakhstan.

Việc được thi đấu và giành thành tích tốt trước những VĐV hàng đầu ở châu lục sẽ giúp các võ sĩ của đất Tổ thêm tự tin và bản lĩnh thi đấu để hướng tới những thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

Quốc Đại