Vận động viên Phú Thọ giành Huy chương Vàng tại Giải Pencak Silat châu Á 2025

{title}
{publish}
{head}
Vừa qua, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ bế mạc và trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao trong khuôn khổ Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 9 - năm 2025. VĐV Nguyễn Đức Hậu thuộc biên chế của thể thao Phú Thọ xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân 45kg sau khi vượt qua đối thủ đến từ Indonesia.
Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng hạng cân 45kg cho VĐV Nguyễn Đức Hậu (vị trí số 1).
Tại giải đấu năm nay, Pencak Silat Phú Thọ có 2 VĐV là Nguyễn Đức Hậu và Trịnh Văn Dương cùng HLV Lê Tiến Tuấn trong thành phần Đội tuyển Quốc gia. Kết thúc toàn bộ nội dung thi đấu, các võ sĩ của chủ nhà Việt Nam đã giành 17 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng, cán đích ở vị trí Nhất toàn đoàn.
VĐV Nguyễn Đức Hậu chia sẻ niềm vui bên cạnh HLV Lê Tiến Tuấn.
Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 24 - 31/7 với sự góp mặt của gần 400 VĐV, HLV đến từ 10 quốc gia châu Á gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Lào, Singapore, Indonesia, Philippines, Uzbekistan và Kazakhstan.
Việc được thi đấu và giành thành tích tốt trước những VĐV hàng đầu ở châu lục sẽ giúp các võ sĩ của đất Tổ thêm tự tin và bản lĩnh thi đấu để hướng tới những thành tích tốt hơn trong thời gian tới.
Quốc Đại
Chiến thắng ngược 3-2 của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 chấm dứt chuỗi 40 lần thất bại của đội tuyển.
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
Lần đoạt Cup thứ ba phản ánh quá trình chuẩn bị, lối chơi hợp lý cùng sự tinh quái ở những thời khắc quyết định của thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Sau chức vô địch Đông Nam Á, U23 Việt Nam tiếp tục hành trình bận rộn từ nay đến cuối năm 2025.
HLV Kim Sang-sik đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã cổ vũ hết mình, tạo động lực giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng để vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Indonesia với tỷ số sít sao để vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp.
baophutho.vn Đội tuyển Wushu trẻ Việt Nam vừa khép lại Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á năm 2025 diễn ra tại Trung Quốc với thành tích giành 2 Huy chương Vàng,...