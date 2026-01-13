Văn hóa Agribank Vĩnh Phúc

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc (Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc) luôn nỗ lực tạo nét đẹp mang bản sắc văn hóa Agribank để thực hiện ngày càng tốt hơn mục tiêu mang phồn thịnh đến khách hàng.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Phúc trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn.

Ông Ngô Ngọc Tú - Giám đốc Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc chia sẻ: Để văn hóa doanh nghiệp trở thành sức mạnh nội lực trong kinh doanh, những năm qua, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc đã xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường văn hóa theo một chuẩn mực thống nhất chung trong toàn hệ thống nhằm tạo nên bản sắc văn hóa Agribank: Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả và đặc trưng - Gắn kết, thân thiện, nghĩa tình, địa phương, tam nông. Đây cũng chính là chuẩn mực mà mỗi nhân viên Agribank lấy làm phương châm làm việc để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức tập huấn, cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh với thái độ phục vụ, giao tiếp luôn niềm nở, thân thiện, gần gũi, trân trọng lắng nghe ý kiến của khách hàng; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giao dịch trong thẩm định xét duyệt khoản vay, giải ngân vốn vay...

Nhờ đó, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc không ngừng lớn mạnh. Hiện, tổng dư nợ đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng gần 2.660 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Nguồn vốn tập trung chủ yếu phục vụ các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới.

Tiên phong trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc đã và đang có những đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Đơn vị giữ vững vai trò chủ đạo, chủ lực đầu tư cho tam nông tại khu vực Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Đắc Thành, xã Lập Thạch, một trong những khách hàng thân thiết của Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc chia sẻ: Thời gian qua, nhiều ngân hàng đến tiếp thị vay vốn với nhiều gói vay, lãi suất, quà tặng hấp dẫn, nhưng tôi vẫn tin tưởng và gắn bó với Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc, bởi đây là một địa chỉ uy tín, lãi suất ổn định. Trong sản xuất kinh doanh, tôi thường xuyên được cán bộ tín dụng của ngân hàng hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn hướng phát triển phù hợp, hiệu quả và tìm cách tháo gỡ khi gặp khó khăn.

Xây dựng văn hóa, quảng bá thương hiệu Agribank, cùng với đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Hàng năm, ngân hàng đã dành một phần lợi nhuận để duy trì các hoạt động từ thiện, nhân đạo như xây nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm hỏi, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, trẻ em khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn; trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó và ủng hộ các chương trình từ thiện xã hội khác do địa phương phát động với số tiền gần 1 tỷ đồng/năm.

Có thể khẳng định, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc. Đồng thời, tạo nên hình ảnh đẹp về một ngân hàng luôn hướng về cộng đồng và vì sự phát triển của tỉnh.

Thực hiện sứ mệnh phục vụ tam nông, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc cam kết tiếp tục chủ động, chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, chú trọng cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; chế biến hàng xuất khẩu; công nghiệp công nghệ cao; sản xuất công nghiệp phụ trợ...

Trần Tỉnh