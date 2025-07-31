VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VĨNH YÊN THÔNG BÁO

{title}
1. Tên gọi, địa chỉ trụ sở của văn phòng công chứng
- Tên: Văn phòng công chứng Vĩnh Yên
- Địa chỉ cũ: Số 111 đường Nguyễn Công Trứ, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ mới: Số 111 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin của công chứng viên
- Họ và tên Trưởng văn phòng: Đào Tiến Thức
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 1555/QĐ-BTP ngày 03/7/2014).
Nơi thường trú: TDP Bà Triệu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
- Họ và tên Công chứng viên hợp danh: Trần Văn Tính
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 1017/QĐ-BTP ngày 06/4/2010).
Nơi ở hiện tại: TDP Chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
3. Thông tin cấp lại Giấy đăng ký hoạt động:
- Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng số 25/TP-ĐKHĐ-CC ngày 02/7/2025, cấp lần đầu ngày 11 tháng 6 năm 2010; cấp lại lần thứ 01 ngày 19 tháng 12 năm 2014 và cấp lại lần thứ 02 ngày 02 tháng 7 năm 2025.
- Nơi đăng ký hoạt động: Số 111 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
- Ngày bắt đầu hoạt động: 11/06/2010.
