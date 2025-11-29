Vẻ đẹp thiên nhiên, con người Xuân Sơn

Giữa mây núi xanh thẳm ở Vườn quốc gia Xuân Sơn buổi sáng sớm, những giọt sương mai cùng ánh nắng vàng như mật xuyên qua từng kẽ lá, ngọn núi cùng với gió lạnh lùa qua triền rừng và những con suối len mình qua khe đá tạo nên một bức tranh thật thơ mộng.

Ánh nắng vàng buổi sớm mai càng làm nên vẻ đẹp Xuân Sơn

Nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Xuân Sơn, các khu: Cỏi, Dù, Lạng của xã Xuân Đài giờ đây đang được đánh thức với những vẻ đẹp thơ mộng, yên bình - vùng đất tụ cư, sinh sống lâu đời của người Dao, người Mường và cả người Kinh. Họ luôn biết giữ gìn bản sắc văn hóa qua trang phục, lễ hội, nghề thủ công truyền thống và các hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Khu Cỏi (bản Cỏi), xã Xuân Đài là điểm du lịch với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và văn hóa dân tộc Mường, Dao đặc sắc

Đến với Xuân Sơn, du khách được hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận vẻ đẹp, tận hưởng bầu không khí trong lành và khám phá vẻ đẹp đậm đà bản sắc văn hóa nơi đây. Những hang động, thác nước tung bọt trắng xóa và nước suối trong vắt tô điểm cho bức tranh thiên nhiên nơi đây thêm thơ mộng, cùng với các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Mường, Dao đã tạo nên điểm nhấn, thu hút khách du lịch đến với Xuân Sơn, góp phần đưa du lịch Phú Thọ ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh cuộc sống thường ngày của đồng bào Mường, Dao Xuân Sơn:

Tuy cuộc sống còn vất vả nhưng bà Bàn Thị Hai, người dân tộc Dao năm nay đã gần 80 tuổi vẫn luôn tươi cười, động viên con cháu phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm

Buổi sáng sớm khi không lên nương, người dân tập trung duôi sắn, phơi ngô làm thức ăn cho gia súc, gia cầm

Nghệ thuật in hoa văn trên vải bằng sáp ong là nét văn hóa độc đáo của người Dao Tiền tại bản Cỏi. Những hoa văn trong trang phục của người Dao nơi đây được lưu giữ trong trí nhớ và đôi tay. Mỗi bộ trang phục hoàn chỉnh có thể mất hàng tuần hoặc hàng tháng để hoàn thành

Các cán bộ văn hóa xã thường xuyên đến các khu dân cư nơi có đông đồng bào dân tộc Dao, Mường sinh sống để tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước

Ngoài những lúc lên nương, người dân đi thu nhặt củi bị trôi do những trận lũ để lại ở bên suối

Anh Triệu Văn Hè (bên phải), người dân tộc Dao chỉ tay về những dãy núi xa xa với mong muốn bà con cùng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn

Chị Lê Thị Trang, người dân tộc Dao ngoài việc kinh doanh tại gia đình còn đầu tư làm homestay phục vụ khách du lịch để tăng thu nhập

Những lúc thảnh thơi, các bà, các mẹ vui với con cháu bên nếp nhà sàn cổ

Những con đường bê tông sạch đẹp trải dài quanh sườn núi đến với khu dân cư văn hóa xóm Lạng

Cùng với nếp nhà sàn nằm dưới chân núi tạo nên phong cảnh thơ mộng

Điểm du lịch khu Dù, xã Xuân Đài

Đinh Tú