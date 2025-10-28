VFF gửi văn bản yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam

{title}
{publish}
{head}
Trong văn bản, VFF nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.
Đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự cả hai giải đấu U19 và U16 Đông Nam Á tại Thái Lan. Ảnh: VFF
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi văn bản chính thức tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng như Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm Giải Vô địch Futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, diễn ra chiều 28/10 tại Nonthaburi, Thái Lan.
Cụ thể, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, quốc kỳ Trung Quốc đã hiển thị thay vì quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của Đội tuyển Việt Nam.
Trong văn bản, VFF nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.
Sự cố nhầm Quốc kỳ của Việt Nam trong phiếu bốc thăm. Ảnh chụp màn hình
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.
VFF tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất.
Nguồn Vietnam+
baophutho.vn Ở tuổi 18, khi nhiều người còn loay hoay giữa những ngã rẽ đầu đời, Hoàng Đình Mạnh – chàng trai quê ở xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã có trong...
Madam Pang hy vọng có cơ hội trực tiếp gửi lời xin lỗi Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, khẳng định LĐBĐ Thái Lan lập tức tiến hành biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình...
Tấm huy chương vàng đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 3 đã được mang về bởi lực sỹ Nguyễn Thành Duy sau cuộc thi đấu hạng 65kg nam,...
Nga tuyên bố sẵn sàng đăng cai Euro 2032 thay thế Italy, khi các sân bóng ở quốc gia Nam Âu đang xuống cấp và khó đáp ứng yêu cầu của UEFA.
Việc FIFA tổ chức FIFA ASEAN Cup mang tới nhiều cơ hội và thách thức cho đội tuyển Việt Nam.
Trong ngày Kylian Mbappe và Jude Bellingham thi đấu đầy bùng nổ, Real Madrid đã giành chiến thắng trước Barcelona tại vòng 10 La Liga.
Cán đích T5 với điểm -11, Lê Khánh Hưng nâng vị trí tốt nhất của các đại diện Việt Nam lên hai bậc trong lịch sử giải golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương.