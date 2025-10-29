Vì sao các doanh nghiệp nên sử dụng bộ đàm Motorola chính hãng

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam càng chú trọng hơn về các thiết bị liên lạc nội bộ an toàn và ổn định khi làm việc, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang đầu tư vào thiết bị bộ đàm chính hãng và ưa chuộng các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Motorola Solutions nhằm đảm bảo liên lạc hiệu quả và an toàn trong vận hành. Tuy nhiên, không ít đơn vị vẫn lựa chọn sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc, dẫn đến rủi ro về sức khỏe, bảo mật. Thực tế cho thấy, việc sử dụng máy bộ đàm Motorola chính hãng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Thị trường bộ đàm Motorola trôi nổi thật/giả tại Việt Nam tiềm ẩn rủi ro về sóng điện từ và không an toàn cho người dùng. Bởi vậy, các doanh nghiệp cần phải luôn ưu tiên các bộ đàm Motorola chính hãng để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cho người dùng và bảo mật cho doanh nghiệp.

Đảm bảo sức khỏe cho người dùng trong mọi môi trường làm việc

Các máy bộ đàm cầm tay chính hãng của Motorola Solutions được thiết kế với công suất phát từ 4–5W, nằm trong ngưỡng an toàn theo quy chuẩn quốc tế, giúp giảm thiểu ảnh hưởng của sóng điện từ tới người sử dụng trong quá trình liên lạc lâu dài. Công suất này đủ đáp ứng tín hiệu ổn định, không gây nhiễu khi đang làm việc. Bên cạnh đó, thiết bị bộ đàm Motorola được kiểm định nghiêm ngặt và đáp ứng các tiêu chuẩn CE, Li-Ion, WEEE, đảm bảo an toàn cho người dùng để làm việc trong mọi môi trường như công trường, nhà máy hoặc khu công nghiệp....

Ngoài ra, các sản phẩm Motorola còn được trang bị nhiều tính năng bảo vệ người dùng chế độ khẩn cấp (Emergency Call) và cảnh báo ngã (Man Down) giúp phát hiện và gửi tín hiệu cứu trợ khi người dùng gặp sự cố. Linh kiện và pin đều đạt chứng nhận CO, CQ, hạn chế tình trạng quá nhiệt, rò điện hay cháy nổ.

Máy bộ đàm cầm tay Motorola chính hãng dòng Mototrbo có công suất phát từ 4–5W

Bảo mật thông tin và an toàn vận hành cho doanh nghiệp

Các máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo chính hãng được Motorola Solutions thiết kế phù hợp cho nhiều môi trường với quy mô từ lớn tới nhỏ, đòi hỏi độ an toàn và tính bảo mật cao. Nhờ tích hợp công nghệ mã hóa AES 256, bảo mật nâng cao, hệ thống đảm bảo toàn bộ dữ liệu liên lạc được truyền trong môi trường khép kín, tránh hoàn toàn nguy cơ nghe lén hay rò rỉ thông tin nội bộ.

Bên cạnh đó, bộ đàm Motorola còn nổi bật với khả năng quản lý và giám sát tập trung: người quản lý có thể theo dõi vị trí nhân sự thông qua GPS thời gian thực, gửi lệnh hoặc cảnh báo tức thì chỉ với một thao tác. Các tính năng như Man Down, Emergency Call hay Text Messaging nội bộ giúp tăng khả năng phối hợp nhóm và xử lý tình huống khẩn cấp nhanh chóng giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống thông tin liên lạc nội bộ an toàn, hiệu quả và chuyên nghiệp, đặc biệt trong các ngành vận tải, dầu khí, logistics hay an ninh.

Tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế

Một trong những điểm khác biệt quan trọng giữa sản phẩm Motorola chính hãng và hàng trôi nổi là tính pháp lý và tiêu chuẩn an toàn. Tất cả thiết bị bộ đàm Motorola chính hãng đều có chứng nhận CO, CQ. Ngoài ra, sản phẩm còn đạt các tiêu chuẩn quốc tế như CE, MIL-STD 810... và các chứng nhận kỹ thuật TIA, chống cháy nổ Ex, đáp ứng yêu cầu an toàn trong những môi trường làm việc khắc nghiệt như dầu khí, năng lượng hay công nghiệp nặng. Việc sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc không chỉ tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật mà còn có thể khiến doanh nghiệp vi phạm quy định về tần số vô tuyến điện, dẫn đến bị xử phạt hoặc tịch thu thiết bị.

Dễ dàng mở rộng hệ thống khi doanh nghiệp phát triển

Một lợi thế lớn của việc sử dụng bộ đàm Motorola chính hãng là khả năng mở rộng linh hoạt. Khi doanh nghiệp cần tăng quy mô hoạt động, các thiết bị này có thể được nâng cấp lên hệ thống giúp mở rộng phạm vi phủ sóng và số lượng người dùng mà không cần thay đổi toàn bộ thiết bị.

Motorola Solutions cũng cung cấp khả năng tích hợp Repeater, phần mềm quản lý, định vị GPS và hệ thống giám sát tập trung, phù hợp với nhu cầu của các đơn vị có nhiều chi nhánh hoặc khu vực sản xuất rộng. Đây là yếu tố giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư dài hạn, đồng thời đảm bảo khả năng đồng bộ và ổn định trong vận hành.

Tại Việt Nam, Viễn Thông Thế Kỷ hiện là đơn vị cung cấp trọn gói giải pháp thông tin liên lạc vô tuyến của Motorola Solutions – từ tư vấn, thiết kế, lắp đặt đến bảo hành và đào tạo vận hành. Doanh nghiệp có đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống thiết bị đo kiểm hiện đại, đảm bảo mọi sản phẩm đều đạt chất lượng trước khi bàn giao cho khách hàng.

Hội thảo giới thiệu các hệ thống và giải pháp liên lạc được Motorola Solutions kết hợp với Viễn Thông Thế Kỷ tổ chức tại Việt Nam

Lời khuyên dành cho doanh nghiệp khi lựa chọn thiết bị liên lạc

Để đảm bảo mua đúng hàng chính hãng, doanh nghiệp nên kiểm tra kỹ các yếu tố: tem chống hàng giả, nhãn phụ tiếng Việt, phiếu bảo hành và chứng nhận hợp quy của Bộ Thông tin & Truyền thông. Ngoài ra, cần chọn mua tại các nhà phân phối ủy quyền chính thức của Motorola Solutions, tránh mua hàng giá rẻ không rõ xuất xứ.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, các đơn vị cũng nên quan tâm đến chính sách hậu mãi, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật. Những yếu tố này không chỉ đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, mà còn giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả vận hành lâu dài và an toàn trong hệ thống thông tin liên lạc.

Việc sử dụng máy bộ đàm Motorola chính hãng không đơn thuần là lựa chọn sản phẩm chất lượng, mà còn là khoản đầu tư chiến lược cho sự an toàn, hiệu suất và uy tín của doanh nghiệp. Với hơn 20 năm đồng hành cùng ngành thiết bị liên lạc vô tuyến tại Việt Nam, Viễn Thông Thế Kỷ tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tin cậy của các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan trong việc cung cấp những giải pháp thông tin liên lạc hiện đại, an toàn và đạt chuẩn quốc tế.

