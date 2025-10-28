Top 5 công ty cho thuê xe nâng hàng giá tốt, uy tín

Để hoạt động kho xưởng không bị gián đoạn, việc tìm được nơi cho thuê xe nâng hàng đáng tin cậy là cực kỳ quan trọng. Không cần tìm kiếm đâu xa, chúng tôi đã tổng hợp sẵn 5 cái tên hàng đầu trong lĩnh vực này. Hãy cùng xem đâu là lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn nhé.

Công ty Tiến Phát Group

Khi cần tìm một nơi có đầy đủ các dòng xe nâng hàng, Tiến Phát Group là cái tên được nhiều người nghĩ đến đầu tiên. Đơn vị này cho thuê xe nâng đa dạng các loại với tải trọng từ 1.5 tấn đến 15 tấn, từ xe nâng dầu mạnh mẽ, bền bỉ đến xe nâng điện hoạt động êm ái, không khói bụi. Nhân viên tư vấn sẽ giúp bạn chọn đúng loại xe phù hợp nhất với đặc thù kho xưởng và hàng hóa của mình.

Điểm mạnh:

- Hệ thống xe đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu về tải trọng và nhiên liệu.

- Tình trạng xe luôn được đảm bảo, sẵn sàng hoạt động hiệu suất cao.

- Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, giúp khách hàng tối ưu hóa công việc.

Thông tin liên hệ:

- Tên công ty: Công ty Tiến Phát Group

- Điện thoại: 0931 335 628

- Địa chỉ: Số 151, Đường Châu Thới, Phường Đông Hòa, TpHCM

- Website: vantaitienphat247.com

Công ty Vận Tải Tiến Phát

Vận Tải Tiến Phát được biết đến là đối tác cho thuê xe nâng hàng lâu năm và đáng tin cậy của nhiều khu công nghiệp và nhà xưởng lớn ở miền Nam. Công ty không chỉ cung cấp xe nâng chất lượng mà còn nổi bật với các gói dịch vụ linh hoạt như cho thuê kèm tài xế hoặc tự lái, cho thuê ngắn hạn và dài hạn với hợp đồng rõ ràng. Để tham khảo chi tiết các dòng xe và nhận báo giá nhanh nhất, bạn có thể ghé thăm website xenangcatkeo.com của công ty.

Điểm mạnh:

- Kinh nghiệm dày dặn, là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn.

- Dịch vụ linh hoạt, có nhiều lựa chọn cho thuê phù hợp.

- Hợp đồng minh bạch, chi phí cạnh tranh.

Thông tin liên hệ:

- Tên công ty: Công ty Vận Tải Tiến Phát

- Điện thoại: 0827 548 295

- Địa chỉ: Số 561/3, Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh

- Website: xenangcatkeo.com

Công ty VTTP

Nếu bạn đang cần xe nâng gấp để giải quyết đơn hàng đột xuất, VTTP chính là “vị cứu tinh” của bạn. Với phương châm nhanh chóng và hiệu quả, đơn vị này có quy trình cho thuê cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện một cuộc gọi là sẽ được tư vấn và báo giá ngay lập tức, giúp công việc không bị đình trệ.

Điểm mạnh:

- Tốc độ phản hồi và xử lý yêu cầu cực nhanh.

- Thủ tục cho thuê đơn giản, không rườm rà.

- Là giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu thuê xe khẩn cấp, ngắn ngày.

Thông tin liên hệ:

- Tên công ty: Công ty VTTP

- Điện thoại: 0948 733 999

- Địa chỉ: 5JGC+Q99, Lai Hưng 127, Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

- Website: xenangtienphat.com

Công ty TPG

Nỗi lo lớn nhất khi đi thuê xe là gặp phải xe cũ, hay hỏng vặt giữa chừng. Hiểu được điều đó, công ty TPG luôn đặt chất lượng xe lên hàng đầu. Toàn bộ xe nâng hàng cho thuê của TPG đều được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn của hãng, đảm bảo luôn ở trong trạng thái sẵn sàng và hoạt động ổn định nhất.

Điểm mạnh:

- Chất lượng xe đồng đều, được bảo dưỡng kỹ lưỡng.

- Giảm thiểu tối đa rủi ro hỏng hóc trong quá trình vận hành.

- Mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Thông tin liên hệ:

- Tên công ty: Công ty TPG

- Điện thoại: 0838 567 678

- Địa chỉ: Số 140A, Dĩ An, Bình Dương

- Website: lamviectrencao.com

Công ty Máy Xây Dựng Việt Nam

Máy Xây Dựng Việt Nam tập trung vào việc cung cấp các dòng xe nâng hàng có thương hiệu uy tín từ Nhật Bản, Hàn Quốc... như Toyota, Mitsubishi, Komatsu, Doosan,... vốn nổi tiếng về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp ưu tiên hiệu suất làm việc lâu dài và muốn tối ưu chi phí vận hành trong các hợp đồng thuê trung và dài hạn.

Điểm mạnh:

- Chuyên các dòng xe nhập khẩu chất lượng cao, bền bỉ.

- Hoạt động tiết kiệm nhiên liệu, giúp giảm chi phí vận hành.

- Phù hợp cho các hợp đồng thuê dài hạn, yêu cầu sự ổn định cao.

Thông tin liên hệ:

- Tên công ty: Máy Xây Dựng Việt Nam

- Điện thoại: 0975 704 000

- Địa chỉ: QL1A, Xã Trung Lộc, Nghệ An

- Website: mayxaydungvn.com.vn

Lý do nên thuê xe nâng hàng thay vì mua mới?

Lựa chọn thuê xe nâng hàng mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí rất nhiều, điển hình là:

- Linh hoạt vốn: Thay vì "đóng băng" một khoản tiền lớn để mua xe, bạn có thể dùng ngân sách đó cho các hoạt động kinh doanh khác.

- Không lo hỏng hóc: Mọi chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đều do bên cho thuê đảm nhiệm, giúp bạn tránh được những khoản phát sinh không đáng có.

- Đa dạng lựa chọn: Bạn có thể dễ dàng thuê xe nâng điện cho kho thực phẩm, xe nâng dầu cho công việc ngoài trời, hoặc chọn tải trọng từ 1 tấn đến 10 tấn tùy theo loại hàng hóa.

- Luôn được dùng xe tốt: Các đơn vị cho thuê chuyên nghiệp thường xuyên cập nhật xe mới, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và an toàn.

Lời kết

Một chiếc xe nâng hàng tốt cũng giống như một nhân viên cần mẫn, giúp doanh nghiệp giải quyết công việc nhanh chóng và chuyên nghiệp. Việc lựa chọn đúng đối tác cho thuê không chỉ giúp bạn có được thiết bị ưng ý mà còn tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Chúc bạn sớm tìm được đơn vị cho thuê phù hợp, giúp hoạt động kinh doanh của mình ngày càng thuận lợi và phát triển.