Bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng nay 27/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Lớp học có 78 học viên, trong đó Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng gồm 45 học viên, Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới gồm 33 học viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao Giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên

Trong thời gian học tập, cả 2 lớp đã duy trì và hoàn thành chương trình học tập các chuyên đề đảm bảo đúng kế hoạch và chương trình theo quy định của Trung ương. Các giảng viên dù chủ yếu là kiêm chức nhưng đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết, truyền đạt nội dung khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, đặc biệt cập nhật những điểm mới sau khi hợp nhất, sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nhờ đó, học viên nắm vững kiến thức cơ bản, củng cố niềm tin, xác định đúng mục tiêu, động cơ phấn đấu vào Đảng; đồng thời nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao Giấy chứng nhận bồi dưỡng đảng viên mới cho các học viên

Kết quả kiểm tra, đánh giá được đổi mới chủ yếu theo hình thức trắc nghiệm cho thấy 100% học viên đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có 22 học viên đạt loại giỏi (48,9%), 19 khá (42,2%), 4 trung bình khá (8,9%); Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới có 19 học viên giỏi (57,6%), 14 khá (42,4%).

Lớp học không chỉ giúp học viên hiểu sâu hơn về truyền thống vẻ vang của Đảng mà còn là dịp để mỗi người tự soi rọi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng kế hoạch phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

