Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Ngày 27/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy, Thường trực Tỉnh ủy đã họp, nghe và cho ý kiến các vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; Phương án đầu tư tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo các nội dung: Rà soát, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Phương án đầu tư tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La gồm hai phương án (phương án 1 đầu tư xây dựng tuyến đường mới theo hình thức BOT; phương án 2 đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 317G, Quốc lộ 70B theo quy mô đường đô thị, thực hiện dự án đầu tư công cho toàn bộ tuyến); tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đối với nội dung rà soát, đề xuất điểu chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhất trí với đề xuất của Đảng ủy UBND tỉnh về điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhằm đảm bảo các nguồn lực thực hiện cũng như tính khả thi khi đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cho ý kiến về Phương án đầu tư tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã phân tích ưu điểm, hạn chế của từng phương án; nhất trí với phương án thứ nhất là đầu tư xây dựng tuyến đường mới. Theo đó, tuyến đường này có chiều dài khoảng 56km; điểm đầu tuyến giao đường 32C rồi vượt sông Hồng qua cầu Vĩnh Lại và kết thúc tại nút giao với đường Trần Quý Cáp và đường Hòa Bình thuộc phường Tân Hòa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Đầu tư bất cứ một công trình nào cũng phải tính đến việc có mở ra cơ hội và không gian phát triển mới. Đối với phương án 1, tuyến đường mới cơ bản đi ngoài khu dân cư, kết nối trực tiếp với trung tâm phường Hòa Bình, dự kiến giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Tuyến đường sẽ kết nối với các khu vực phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, sân golf đã và đang triển khai dọc tuyến qua các nút giao cao tốc với các tuyến đường bộ hiện có; phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng ý lựa chọn phương án đầu tư xây dựng mới tuyến đường từ Việt Trì đến Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La với quy mô 2,5 làn mỗi bên, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chỉ đạo: Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu phương án hướng tuyến, khả năng giải phóng mặt bằng, ưu tiên hạn chế tối đa việc đi qua khu tâm linh và khu dân cư. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát nguồn vật liệu thực hiện dự án (chi phí khai thác, chi phí vận chuyển, chủ động nguồn nguyên liệu tại chỗ để giảm chi phí trong quá trình xây dựng); phối hợp với đơn vị tư vấn có uy tín khảo sát kỹ, sát với thực tế nhằm hạn chế việc điều chỉnh trong quá trình triển khai. Về mặt thủ tục, cần nhanh chóng tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỉnh, cố gắng thông qua chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất, đặt mục tiêu là tháng1/2026. Mục tiêu cuối cùng là đầu tư một công trình chiến lược, mở ra cơ hội và không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho tỉnh.

Về tiến độ triển khai dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị để thực hiện các nội dung công việc, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

