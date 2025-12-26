Thủ tướng: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trang trọng, có tính lan tỏa cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã kiểm tra, rà soát tổng thể các hoạt động, chương trình của Đại hội như: trang trí, lễ tân, khánh tiết, hậu cầu; triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm đổi mới; triển lãm ảnh, tranh cổ động các phong trào thi đua ái quốc; khu vực hội trường chính và sân khấu - không gian trung tâm Đại hội...

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo đã xem và duyệt toàn thể chương trình chính của Đại hội như văn nghệ chào mừng, phóng sự báo cáo về phong trào thi đua, chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến...

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trung bày các sản phẩm khoa học công nghệ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cho rằng việc tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa tạo khí thế vừa có thêm cơ sở kinh nghiệm để công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng được chu đáo, trang trọng và thành công hơn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bổ sung, điều chỉnh một số chi tiết trong trang trí và tại các hoạt động, triển lãm, trưng bày, văn nghệ để Đại hội toát lên được tổng thể không gian hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, mở ra một giai đoạn thi đua mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Yêu cầu việc tổng kết các phong trào thi đua phải có tính kế thừa, phản ánh tổng thể, toàn diện, cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, vùng, miền, các thành phần, dân tộc, tôn giáo, các phong trào thi đua gắn với thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng nêu rõ tinh thần phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng," Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội từ ngày 26 đến này 27/12; với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua; đề ra và phát động phong trào thi đua giai đoạn tới đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; anh hùng, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nguồn Vietnam+