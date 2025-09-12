Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 15: Chuyển biến trong kiểm sát án hình sự

Sau sáp nhập, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 15 có 13 xã thuộc địa bàn kiểm sát. Địa bàn phụ trách rộng, giao thông chia cắt gây khó khăn cho công tác kiểm sát, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Do đó, VKSND khu vực 15 chú trọng đổi mới hoạt động, tạo chuyển biến trong công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn các xã thuộc địa bàn VKSND khu vực 15 kiểm sát vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của các lực lượng chức năng.

Ngày 22/7/2025, Công an xã Thượng Cốc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi C. A, sinh năm 1998, trú tại xã. Đây là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy ngoài cộng đồng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm sát viên VKSND khu vực 15 đã trực tiếp phối hợp cùng Công an xã Thượng Cốc tiến hành kiểm sát hoạt động khám nghiệm hiện trường, vật chứng theo quy định.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 15 phối hợp với Công an xã Thượng Cốc khám nghiệm vật chứng vụ án sử dụng ma túy trái phép.

Trong 11 tháng năm 2025 (từ 1/11/2024-31/8/2025), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhìn chung ổn định, không xảy ra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; chủ yếu tập trung vào các nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố mới 38 vụ/51 bị can; tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người, xâm phạm trật tự an toàn xã hội khởi tố mới 30 vụ/36 bị can; tội phạm xâm phạm sở hữu khởi tố mới 16 vụ/20 bị can; tội phạm về tham nhũng chức vụ khởi tố mới 1 vụ/4 bị can.

VKSND khu vực 15 đã chủ động theo dõi, quản lý chặt chẽ các tố giác, tin báo về tội phạm. Chú trọng đề ra yêu cầu xác minh, giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật nhằm làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Tính đến hết tháng 8, đơn vị thụ lý 67 tin báo về tội phạm, đã giải quyết 58 tin, trong đó ra quyết định khởi tố 21 tin, không khởi tố 32 tin, tạm đình chỉ 5 tin, chưa giải quyết 9 tin. Đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc việc trực nghiệp vụ, phối hợp với Cơ quan điều tra và các cơ quan khác để kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; họp phân loại, xử lý vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.

Đơn vị đã đề ra 55 yêu cầu xác minh các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo yêu cầu xác minh tin đầy đủ, kịp thời; ban hành 2 yêu cầu không khởi tố vụ án; 1 yêu cầu tiếp tục giải quyết tin báo tạm đình chỉ; ban hành 2 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đối với Cơ quan điều tra và Hạt Kiểm lâm, 2 kiến nghị phòng ngừa đối với lãnh đạo xã, 100% kiến nghị ban hành được chấp nhận, tiếp thu bằng văn bản.

VKSND khu vực 15 họp định kỳ triển khai công tác.

Trong THQCT, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKSND khu vực 15 thụ lý giải quyết 103 vụ/145 bị can, trong đó, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 71 vụ/104 bị can; đình chỉ 2 vụ/1 bị can; tạm đình chỉ 3 vụ/1 bị can; đang giải quyết 27 vụ/39 bị can. Chất lượng công tác kiểm sát điều tra được đảm bảo. Kiểm sát viên được phân công kiểm sát điều tra kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đề ra yêu cầu điều tra đối với từng vụ án cụ thể; trực tiếp tham gia hỏi cung bị can trước khi kết thúc điều tra. Đối với một số vụ án có tính chất phức tạp, kiểm sát viên trực tiếp tham gia vào các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ của Cơ quan điều tra.

THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, đơn vị bảo đảm ra quyết định truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh. Chất lượng THQCT và kiểm sát xét xử án hình sự, trọng tâm là chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên. Tổng thụ lý 89 vụ/136 bị cáo; toà án đã xét xử 88 vụ/134 bị cáo; đang giải quyết 1 vụ/2 bị cáo.

Các vụ án VKSND truy tố đều được Tòa án tuyên có tội, không có trường hợp truy tố oan, sai hoặc toà tuyên không phạm tội. VKSND phối hợp Tòa án tổ chức 12 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 6 vụ án trọng điểm. Trong kỳ, VKSND đã ban hành 3 kiến nghị đối với Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử sơ thẩm, được Tòa án tiếp thu thực hiện và trả lời bằng văn bản.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 15 báo cáo án với Viện trưởng VKSND khu vực.

Đồng chí Đào Thị Hồng Điệp, Viện trưởng VKSND khu vực 15 cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt các quy định của pháp luật; chỉ thị, hướng dẫn của ngành về công tác kiểm sát giải quyết án hình sự. Tăng cường phối hợp giữa các cấp kiểm sát, giữa 3 ngành tố tụng để xử lý tội phạm theo từng ngành đúng trình tự pháp luật, kịp thời phát hiện thiếu sót để khắc phục, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Tăng cường số hóa hồ sơ, ứng dụng CNTT trong báo cáo án bằng sơ đồ tư duy để phục vụ tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử. Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên nhằm hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, góp phần đẩy mạnh phòng, chống tội phạm ở địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới cũng như công tác cải cách tư pháp.

Đinh Thắng