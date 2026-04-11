Việt Nam gục ngã trước Indonesia, lỡ hẹn chung kết futsal ĐNÁ

ĐT futsal Việt Nam để thua 2-3 trước Indonesia ở bán kết futsal Đông Nam Á 2026, sau màn rượt đuổi kịch tính và những nỗ lực không thành trong thời điểm quyết định.
Tối 10/4 (giờ Việt Nam), ĐT futsal Việt Nam bước vào trận bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2026 gặp tuyển Indonesia (đội hiện đang là Á quân châu Á) trong màn so tài được dự báo đầy khó khăn.
Ngay từ những phút đầu, Indonesia đã cho thấy đẳng cấp khi kiểm soát bóng và tổ chức tấn công mạch lạc. Phút 10, sai lầm trong khâu xử lý của Ngọc Ánh tạo điều kiện để Kareth tận dụng cơ hội, dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội bóng xứ vạn đảo. Đến phút 13, chính Kareth tiếp tục tỏa sáng với cú sút xa uy lực, nhân đôi cách biệt lên 2-0.
Trong khi đó, futsal Việt Nam cũng có những cơ hội đáng chú ý. Thịnh Phát bỏ lỡ đáng tiếc khi dứt điểm trúng xà ngang ở tư thế đối mặt, còn Đa Hải có cú sút xa nguy hiểm nhưng không thành bàn. Tuy vậy, trước sức ép liên tục từ Indonesia, thầy trò HLV Diego Giustozzi đành chấp nhận bị dẫn 0-2 sau hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, futsal Việt Nam thi đấu nỗ lực hơn và sớm có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 22. Từ tình huống đá phạt, Minh Quang kiến tạo để Đa Hải tung cú dứt điểm căng như kẻ chỉ, làm tung nóc lưới đối phương. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài lâu khi Indonesia lập tức đáp trả chỉ một phút sau, với pha đệm bóng cận thành của Sanjaya nâng tỷ số lên 3-1.
Trong thế trận bế tắc, Việt Nam phải tìm đến các tình huống cố định để tạo đột biến. Phút 31, Nhân Gia Hưng thực hiện pha đá biên nhanh, tạo điều kiện để Công Đại dứt điểm gọn gàng, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Đến phút 33, Đa Hải suýt ghi bàn khi cú dứt điểm tinh tế đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối.
Những phút cuối, futsal Việt Nam chuyển sang chơi power play nhằm gia tăng sức ép, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Indonesia thêm lần nào. Chung cuộc, Việt Nam để thua 2-3 và lỡ hẹn với trận chung kết.
Với kết quả này, ĐT futsal Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng Ba, gặp đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa Úc và Thái Lan.
