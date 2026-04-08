Marathon sẽ có giải vô địch thế giới riêng từ 2030

World Athletics công bố lộ trình chiến lược mới, tách marathon khỏi giải vô địch điền kinh thế giới để tạo ra sự kiện riêng, dự kiến bắt đầu tại Athens vào năm 2030.

Marathon vẫn sẽ là một nội dung trong giải vô địch điền kinh thế giới 2027 và 2029, nhưng từ năm 2030, môn này sẽ tách ra tổ chức riêng. Từ năm 2031 trở đi, marathon và các cự ly chạy đường dài khác sẽ không còn nằm trong khuôn khổ giải vô địch điền kinh thế giới.

Giải Marathon thế giới sẽ diễn ra hàng năm, nam và nữ thi đấu luân phiên mỗi năm, giữ tần suất tương tự marathon tại các giải vô địch hiện nay. Đây là một giải đấu được xây dựng hợp tác chặt chẽ với những người đã góp phần biến marathon thành hiện tượng toàn cầu, chi tiết về các đối tác sẽ được công bố trong những tháng tới.

Giải Vô địch Chạy đường dài Thế giới (World Athletics Road Running Championships) vẫn sẽ được tổ chức riêng hằng năm.

Hiện Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) chưa chính thức xác nhận Athens là địa điểm tổ chức giải marathon đầu tiên, nhưng đã mở các cuộc thảo luận với thành phố lịch sử này.

Chủ tịch World Athletics, Sebastian Coe, chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi khám phá khả năng tổ chức giải Marathon thế giới riêng tại Athens - nơi môn thể thao mang tính biểu tượng này ra đời. Marathon vừa là thử thách hiệu suất cao nhất vừa là lễ hội của người tham gia đại chúng. Đây là cơ hội tạo ra một lễ hội toàn cầu dành riêng cho chạy marathon, vừa tôn vinh di sản vừa phản ánh tinh thần cộng đồng chạy bộ toàn cầu".

Liên đoàn Điền kinh Hy Lạp (SEGAS) đã tổ chức Athens Marathon từ năm 1983. Hợp tác cùng World Athletics, SEGAS lên kế hoạch hiện đại hóa lộ trình chạy và nâng tầm giải đấu theo tiêu chuẩn toàn cầu. Athens Marathon đã đạt cấp độ Vàng (Gold Label) từ năm 2010, và đặt mục tiêu lên cấp Bạch kim (Platinum Label) - mức cao nhất trong các giải chạy đường dài thế giới - từ 2029.

Huyền thoại Eliud Kipchoge về nhất lần thứ năm tại Berlin Marathon 2023. Ảnh: AP

Athens Marathon 2026 diễn ra vào ngày 8/11 sẽ áp dụng các tiêu chuẩn Elite của World Athletics, đồng thời nâng cấp dịch vụ y tế, an toàn và hỗ trợ vận động viên. Nếu đạt Platinum Label, Athens sẽ sánh vai cùng London, Berlin và Tokyo trong danh sách các cuộc đua marathon hàng đầu thế giới.

Trong vài năm gần đây, marathon thế giới liên tục mở rộng. Năm 2024, Sydney gia nhập danh sách Marathon World Majors. Cape Town Marathon đang trong giai đoạn đánh giá để trở thành giải major thứ tám, còn Shanghai Marathon sẽ có đánh giá cuối cùng vào tháng 12/2026.

