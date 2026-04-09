Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik thiếu gì để mạnh hơn?

Tuyển Việt Nam vẫn đang kéo dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang. Tuy nhiên, câu hỏi về việc làm sao để nâng tầm đẳng cấp thực sự vẫn là một bài toán cần lời giải thấu đáo.
Từ chuỗi trận bất bại mỹ mãn
Sau vài tháng kể từ khi được lựa chọn ngồi vào “ghế nóng” tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện một cuộc cách mạng ngoạn mục. Từ một tập thể có phần rệu rã và đánh mất niềm tin trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã biến đội nhà trở thành một “cỗ máy chiến thắng” đúng nghĩa.
Tính từ sau thất bại trước Thái Lan tại giải giao hữu ngày 10/9/2024 cho đến nay, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu với 17 trận đấu chính thức bất bại. Trong đó, con số 15 chiến thắng là một minh chứng đanh thép cho sự ổn định và tính hiệu quả trong lối chơi.
Tuyển Việt Nam đang có phong độ và thành tích ấn tượng
Thành tích mỹ mãn này không chỉ mang về chức vô địch ASEAN Cup đầy cảm xúc, tấm vé danh giá tham dự Asian Cup, mà còn giúp “Những chiến binh sao vàng” thăng tiến thần tốc trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 98, còn Thái Lan xếp hạng 93).
Tới điều còn thiếu để mạnh hơn
Người hâm mộ có quyền ngây ngất với men say chiến thắng và những kỷ lục. Thế nhưng, dưới góc nhìn của giới chuyên môn, để thực sự bứt phá ra khỏi “vùng an toàn”, tuyển Việt Nam vẫn đang thiếu hai yếu tố then chốt: Đối thủ xứng tầm và sự sẵn sàng cho những thất bại bổ ích.
Nhưng để nâng tầm sẽ cần các đối thủ mạnh hơn
Một thực tế không thể phủ nhận: phần lớn các bại tướng trong chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam vừa qua đều là những đội bóng dưới tầm. Ngoại trừ Thái Lan, những cái tên như Lào, Nepal hay Campuchia chưa đủ sức nặng để kiểm chứng năng lực thực sự của đoàn quân Kim Sang Sik. Những chiến thắng dễ dàng có thể giúp củng cố sự tự tin, nhưng lại không mang đến nhiều giá trị về mặt chuyên môn.
Tuyển Việt Nam có thể tiếp tục kéo dài chuỗi thắng và phá mọi kỷ lục tại ASEAN Cup sắp tới, nhưng điều đó đôi khi chỉ mang lại giá trị về mặt tinh thần, còn hướng tới mục tiêu mạnh hơn bắt buộc phải khác.
Muốn mạnh hơn, tuyển Việt Nam cần bước ra khỏi “vùng an toàn”, chủ động tìm kiếm những trận đấu chất lượng cao, chấp nhận cả thất bại để trưởng thành. Bởi đôi khi, một trận thua đúng lúc lại có giá trị hơn rất nhiều chiến thắng dễ dàng – đó mới là nền tảng để hoàn thiện, phát triển và hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở châu lục.
Theo vietnamnet.vn
Chức vô địch đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 giúp Lý Hoàng Nam vươn lên thứ 14 pickleball thế giới, kém Ben Johns đúng một bậc.
Ở lượt đi tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025-2026, 2 CLB giàu thành tích bậc nhất giải là Liverpool, Barca đều nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước các đối thủ quen thuộc là PSG và...
baophutho.vn Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh giáo dục thể chất và phát triển phong trào...
World Athletics công bố lộ trình chiến lược mới, tách marathon khỏi giải vô địch điền kinh thế giới để tạo ra sự kiện riêng, dự kiến bắt đầu tại Athens vào năm 2030.
Đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh thua Phí Mạnh Cường ở tứ kết giải cờ tướng quốc gia, không thể bảo vệ danh hiệu.
Siêu máy tính Opta đưa ra dự báo đầy cân não cho màn đại chiến giữa Real Madrid và Bayern Munich tại Bernabéu, nơi cán cân sức mạnh được đánh giá rất sít sao ở lượt đi tứ kết...
Tay vợt số một thế giới Wang Chuqin lần đầu vô địch World Cup bóng bàn đơn nam, trong khi Sun Yingsha tiếp tục thống trị đơn nữ.