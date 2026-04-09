Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik thiếu gì để mạnh hơn?

Tuyển Việt Nam vẫn đang kéo dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang. Tuy nhiên, câu hỏi về việc làm sao để nâng tầm đẳng cấp thực sự vẫn là một bài toán cần lời giải thấu đáo.

Từ chuỗi trận bất bại mỹ mãn

Sau vài tháng kể từ khi được lựa chọn ngồi vào “ghế nóng” tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện một cuộc cách mạng ngoạn mục. Từ một tập thể có phần rệu rã và đánh mất niềm tin trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã biến đội nhà trở thành một “cỗ máy chiến thắng” đúng nghĩa.

Tính từ sau thất bại trước Thái Lan tại giải giao hữu ngày 10/9/2024 cho đến nay, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu với 17 trận đấu chính thức bất bại. Trong đó, con số 15 chiến thắng là một minh chứng đanh thép cho sự ổn định và tính hiệu quả trong lối chơi.

Tuyển Việt Nam đang có phong độ và thành tích ấn tượng

Thành tích mỹ mãn này không chỉ mang về chức vô địch ASEAN Cup đầy cảm xúc, tấm vé danh giá tham dự Asian Cup, mà còn giúp “Những chiến binh sao vàng” thăng tiến thần tốc trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 98, còn Thái Lan xếp hạng 93).

Tới điều còn thiếu để mạnh hơn

Người hâm mộ có quyền ngây ngất với men say chiến thắng và những kỷ lục. Thế nhưng, dưới góc nhìn của giới chuyên môn, để thực sự bứt phá ra khỏi “vùng an toàn”, tuyển Việt Nam vẫn đang thiếu hai yếu tố then chốt: Đối thủ xứng tầm và sự sẵn sàng cho những thất bại bổ ích.

Nhưng để nâng tầm sẽ cần các đối thủ mạnh hơn

Một thực tế không thể phủ nhận: phần lớn các bại tướng trong chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam vừa qua đều là những đội bóng dưới tầm. Ngoại trừ Thái Lan, những cái tên như Lào, Nepal hay Campuchia chưa đủ sức nặng để kiểm chứng năng lực thực sự của đoàn quân Kim Sang Sik. Những chiến thắng dễ dàng có thể giúp củng cố sự tự tin, nhưng lại không mang đến nhiều giá trị về mặt chuyên môn.

Tuyển Việt Nam có thể tiếp tục kéo dài chuỗi thắng và phá mọi kỷ lục tại ASEAN Cup sắp tới, nhưng điều đó đôi khi chỉ mang lại giá trị về mặt tinh thần, còn hướng tới mục tiêu mạnh hơn bắt buộc phải khác.

Muốn mạnh hơn, tuyển Việt Nam cần bước ra khỏi “vùng an toàn”, chủ động tìm kiếm những trận đấu chất lượng cao, chấp nhận cả thất bại để trưởng thành. Bởi đôi khi, một trận thua đúng lúc lại có giá trị hơn rất nhiều chiến thắng dễ dàng – đó mới là nền tảng để hoàn thiện, phát triển và hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở châu lục.

Theo vietnamnet.vn