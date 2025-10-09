Việt Nam - Nepal: Khẳng định sức mạnh

Ngày 9/10, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với tuyển Nepal thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân vận động Gò Đậu (TP Hồ Chí Minh). Đây là cơ hội quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng chung kết.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có mặt tại buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: VFF

Trận đấu này, với sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt cùng lợi thế sân nhà, “cơn mưa bàn thắng” là điều được người hâm mộ chờ đợi từ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sau thất bại 0 - 4 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6 vừa qua, đội tuyển Việt Nam tạm rơi xuống vị trí thứ 2 bảng F. Nhưng trong một biến động lớn đã xảy ra khi FIFA công bố bằng chứng Liên đoàn Bóng đá Malaysia làm giả giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ. Hiện, họ đã bị FIFA cấm thi đấu 1 năm. Bóng đá Malaysia sẽ còn nhận nhiều án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - tổ chức chủ trì giải đấu. Xét theo luật, đội tuyển nước này có thể bị xử thua 0 - 3, hoặc thậm chí bị loại khỏi giải. Nếu vậy, tuyển Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng F, mở toang cánh cửa đi tiếp.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận đấu Nepal, HLV Kim Sang-sik tuyên bố các cầu thủ Việt Nam cần tập trung vào Nepal, chứ không phải Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam đang cho thấy phong độ ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik, khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Trận này, tuyển Viêt Nam sẽ thiếu vắng tiền vệ trung tâm Quang Hải vì chấn thương. Nhiều khả năng trận này sẽ có sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm, ngwif đang có phong độ cao trong màu áo CLB Ninh Bình.

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận đấu này là tuyển Nepal. Sau 2 trận toàn thua, đại diện Nam Á đang đứng cuối bảng. Lực lượng của Nepal đưa đến Việt Nam lần này chủ yếu là các cầu thủ trẻ thi đấu trong nước, thiếu kinh nghiệm quốc tế.

Đội quân của HLV Matt Ross được nhận định có khoảng cách trình độ khá xa so với tuyển Việt Nam. Trong khi Việt Nam ghi tới 12 bàn trong 5 trận gần nhất, Nepal chỉ có vỏn vẹn 2 pha lập công.

Đội tuyển Việt Nam đang cho thấy phong độ ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik. Ảnh: VFF

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội tuyển quốc gia đối đầu nhau.

Với lợi thế sân nhà và sức mạnh tấn công vượt trội, tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ dễ dàng áp đặt thế trận ngay từ đầu. Hàng phòng ngự của Nepal, vốn đã để thủng lưới 4 bàn sau 2 trận, khó có thể đứng vững trước sức ép từ hàng công đang chơi khá hay của tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa Việt Nam và Nepal sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9/10. Trận lượt về được tổ chức lúc 19h30 ngày 14/10. Một kết quả thuận lợi không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik củng cố tinh thần, mà còn mở rộng cánh cửa tiến vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Dự kiến đội hình xuất phát của hai đội

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Pendant, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Hai Long, Văn Khang, Tuấn Hải, Tiến Linh, Đình Bắc

Nepal: Kiran Kumar Limbu, Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bista, Mani Kumar Lama, Ayush Ghalan, Anjan Bista, Laken Limbu, Suman Shrestha, Manish Dangi, Sumit Shrestha

Nguồn baotintuc.vn